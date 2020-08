Adelante achaca la "falta de rastreadores" en Andalucía a los "recortes en sanidad" de la Junta

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha advertido este lunes de que el hecho de que el Gobierno andaluz haya solicitado al Gobierno central 360 rastreadores militares, tras la oferta que el presidente, Pedro Sánchez, hizo a las comunidades autónomas el pasado martes en la lucha contra el Covid, pone sobre la mesa que "faltaban rastreadores", lo que achaca a "los recortes en sanidad" de la Junta.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante, José Ignacio García, ha recordado que "hace apenas unos meses, desde la Junta anunciaron que habría 8.000 nuevos rastreadores, pues resulta que de esos, 7.500 era por resignarle esas funciones a personal sanitario que ya está saturado y que sólo ha habido apenas 500-600 contrataciones de rastreadores".

"Esto lo que pasa cuando se recorta en sanidad", ha apostillado el diputado, que ha hecho hincapié en que su grupo presentó en el Parlamento a principios de verano una ley para garantizar y blindar la inversión en sanidad pública, "pero las derechas votaron en contra", todo para insistir en que "cuando se recortan en sanidad, pues faltan rastreadores".

CRÍTICAS A IMBRODA

En líneas generales, García ha trasladado la preocupación de su grupo por la evolución de la pandemia y ha criticado la falta de previsión de la Consejería de Javier Imbroda para la vuelta a las aulas. "Imbroda, en vez de ser un escudo de la comunidad educativa, en vez de protegerla, es espada, la está machacando, dejándolos solos ante el peligro", ha abundado.

Y es que, según ha criticado, no se han contratado a los profesores anunciados, han anunciado contrataciones pero hasta el 31 de diciembre "argumentando que más allá de esa fecha no hay un Presupuesto aprobado", o anunciaron que se iba a asignar un personal de enfermería escolar a todos los centro "pero eso se ha quedado en que los directores tienen un teléfono al que llamar del centro de salud y parece que se asignará a alguien de enfermería para que reciba las llamadas".

"En marzo se podía entender cierta improvisación pero en septiembre ya no, han pasado cinco meses y no ha habido una contratación en condiciones de profesorado, ni bajada de ratio, ni plan de infraestructuras con los ayuntamientos, no hay un plan de acompañamiento y atención al alumno con más dificultades", ha proseguido García, que también ha afeado a Imbroda que "responda con amenazas" a los padres que duden si llevar a sus hijos al colegio por miedo.

Con todo, ha recomendado al consejero de Educación que deje el cargo si no es capaz de organizar la vuelta a las aulas pero lo ha exigido que antes dé explicaciones en el Parlamento.