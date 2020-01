Adelante acusa a Moreno de "confrontar" con Cataluña con el anuncio de una Delegación de la Junta en Barcelona

Publicado 28/01/2020 14:50:28 CET

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha acusado este martes al presidente andaluza, Juanma Moreno, de "confrontar políticamente" con Cataluña con el anuncio de la apertura de una Delegación de la Junta en Barcelona para respaldar la cultura andaluza en Cataluña y abrir una línea para atraer a los empresarios que buscan nuevos territorios para invertir ante la "difícil situación creada por el independentismo en esa comunidad".

En declaraciones a los periodistas, Aguilera ha advertido de que "no correspondía" hablar sobre este asunto en una comparecencia en un pleno extraordinario para hacer balance del primer año de gobierno de PP-A y Cs y ha criticado que haya sido "solo para hacer confrontación". "No se ha acordado Moreno de los inmigrantes que han ido a Cataluña y a otros puntos de España y Europa. Solo se ha acordado para abrir la puerta a empresarios catalanes y para confrontar políticamente con el pueblo catalán", ha subrayado.

Aguilera también ha criticado la "manifiesta incapacidad" de la Junta para planificar una política económica que "saque Andalucía de la situación de dependencia en la que todavía vive", de ahí que haya trasladado su preocupación por que "no haya un proyecto económico para un futuro en Andalucía".

En cuanto a las políticas sociales, ha afeado que "la única" que entienda es la de la bajada masiva de impuestos y ha considerado "gravísimo" que un presidente entienda 'familias' como "un porcentaje pequeño de la población, las que más tienen, aquellas que ha protegido, y se olvide de las miles de personas que pierden sus casas".

Así, ha afirmado que "nada hay en su discurso" para la mayoría social de Andalucía y ha afeado que "se escude en la herencia recibida mientras se están quitando muchos dineros y subvenciones para defender la sanidad, la educación y las política sociales".

También ha criticado que Moreno haga referencia a una revolución verde cuando "no hay medidas para un cambio de modelo productivo ni de transición ecológica y solo se ha referido a los cochecitos eléctricos y hacer de la A-92 un corredor verde". En este sentido, ha apuntado que "no hay alternativa para afrontar el cambio climático más allá de cuatro anuncios que no tocan el modelo productivo".

Por último, la portavoz adjunta de Adelante ha evidenciado la "fractura real" en el "tripartito" --PP-A, Ciudadanos y Vox-- a la hora de tratar el 'pin parental', por lo que ha negado que Moreno pueda hablar de "solidez". "Es un discurso vacío de contenido", toda vez que ha criticado "el cinismo brutal" de pedir un acuerdo contra la violencia machista cuando "es quien le da cobertura a la ultraderecha". "Nos parece un insulto", ha concluido.