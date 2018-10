Adelante Andalucía afea a Susana Díaz convocar el 2D ignorando las "trabas" al voto exterior

Actualizado 10/10/2018 14:32:30 CET

Exige a Pedro Sánchez que cumpla su compromiso y se reforme la Loreg para derogar del voto rogado para futuros comicios

SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los coordinadores generales de Podemos Andalucía e IULV-CA y candidatos por 'Adelante Andalucía', Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han advertido este miércoles de las "trabas" que encuentran los andaluces emigrantes a la hora de poder ejercer su derecho al voto con vistas a los comicios andaluces del 2 de diciembre, a la par que han reprochado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que haya llamado a las urnas antes de lo previsto sin tener en cuenta el voto de los andaluces que están en el extranjero.

En rueda de prensa, tras una reunión de estrategia previa a la campaña electoral, la candidata a la Presidencia de la Junta por la confluencia ha explicado que los andaluces que viven en el extranjero tienen que superar "una carrera de obstáculos" para poder ejercer su participación política y democrática mediante el voto rogado, que es "una anomalía democrática, en palabras de Rodríguez.

Tras defender que los emigrantes conforman "uno de los sectores de los andaluces que tienen más interés de participar en el proceso electoral porque están pendientes de la situación de nuestra tierra porque quieren volver algún día", Rodríguez ha explicado que las mayores comunidades de andaluces emigrantes están en Inglaterra y Argentina, si bien en las web de dichas embajadas aún no hay información para que puedan participar el 2D, cuando "a partir de este mismo miércoles se puede solicitar el voto rogado".

La candidata ha expuesto que se está viviendo la segunda oleada migratoria más importante de los años de la democracia en Andalucía, a la par que ha advertido de que los consulados en el exterior que deben facilitar la solicitud del voto "no están preparados, no hay personal suficiente para sumir toda la demanda", de modo que si hubiera que atender a los más de 241.000 andaluces que están inscritos en el censo electoral de residentes ausentes "tendrían serias dificultades".

Así, ha censurado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha cumplido con su compromiso de derogar el voto rogado y que no haberlo hecho "ya llega tarde para las andaluzas". Y también ha criticado la dirigente de Podemos que Susana Díaz, al anticipar las elecciones andaluzas, "no ha tenido en cuenta la posibilidad y necesidad de derogar ese voto rogado antes de convocar".

"Tener en cuenta a los andaluces que un día tuvieron que irse de la región parece un imperativo para una presidenta de la Junta", ha remachado Teresa Rodríguez, que ha exigido que para las próximas elecciones, las municipales y las europeas, Pedro Sánchez cumpla con su palabra y se derogue esta figura para que los andaluces en el extranjero puedan votar sin dificultades.

Antonio Maíllo, además de animar a los andaluces a que soliciten el voto rogado para poder opinar en las elecciones andaluzas del 2D, ha señalado que en las pasadas elecciones generales de junio, Unidos Podemos fue la fuerza política que recibió más sufragios andaluces de los que llegaron desde el extranjero, por delante del PP y del PSOE.

Así, ha garantizado que 'Adelante Andalucía' tiene un proyecto para "hacer que las personas que ahora están emigradas vuelvan a nuestra tierra". "Participar desde la distancia supone una apuesta por cambiar las cosas en Andalucía", ha agregado el líder andaluz de IU, que ha insistido en animar a los emigrantes que se afanen para "superar las trabas" y que "denuncien las irregularidades" que se encuentren en este trámite.

"El Gobierno no ha puesto todos los mimbres para que las estructuras de los consultados y de las embajadas estén adecuadas a esa necesidad", ha lamentado Maíllo, que ha exigido una modificación de la Loreg para futuras de convocatorias electorales, pues ya no hay margen para hacerlo para las andaluzas, para "garantizar condiciones de igualdad para las personas que están fuera". Y es que, como ha subrayado, "un proyecto para Andalucía supone pensar también en los andaluces que están fuera".

En este marco, el dirigente de IU ha explicado que 'Adelante Andalucía' se propone a estos andaluces para que "sientan que la tierra en la que quieren vivir y no pueden sea un espacio con un cambio de modelo productivo en el que tengan una oportunidad". Para que esto sea así, la confluencia plantea un compromiso de dotación de presupuestario suficiente para que se pueda hacer efectivo el estatuto de andaluces por el mundo y la creación inmediata de una oficina autonómica para las personas emigradas para gestionar sus problemas.