Adelante Andalucía cree que "no debería ser tema de debate" la acogida de menores migrantes: "Es cuestión de humanidad"

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva diputada autonómica de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha sostenido este miércoles que la acogida de menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas "no debería ser noticia ni tema de debate", porque ante todo es "una cuestión de humanidad".

Así lo ha manifestado la nueva parlamentaria de Adelante en una rueda de prensa en la Cámara andaluza unas horas antes de que tome posesión en el Pleno de su escaño por Sevilla en sustitución de Maribel Mora, que renunció al suyo hace dos semanas.

Begoña Iza se ha pronunciado sobre este asunto al hilo del acuerdo al que el Gobierno ha llegado con Junts per Catalunya para fijar un reparto de menores migrantes llegados solos a España entre las comunidades autónomas, y también al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobara un real decreto ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, permitiendo que se establezca un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España.

Además, la diputada de Adelante ha abordado la cuestión de los menores migrantes al hacer referencia al acuerdo que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), anunciaba el pasado lunes que había alcanzado con Vox para aprobar los Presupuestos autonómicos de 2025, y de que, según ha criticado, asumiera "la imposición de Vox de no aceptar a ni un niño inmigrante más en la Comunidad Valenciana".

Begoña Iza ha remarcado que "estamos hablando de niños, de menores no aocmpañados, y eso traspasa cualquier ideología" y es "una cuestión de humanidad", según ha argumentado la parlamentaria, que ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), justificara este pasado martes, "de forma muy moderada como es su estilo", dicho acuerdo de Mazón con Vox al entender que "era una absoluta prioridad aprobar los Presupuestos" valencianos "por encima de cualquier criterio ideológico" con el fin de "reconstruir" dicha comunidad "cuanto antes tras la dana" de octubre del pasado año.

La representante de Adelante ha señalado que le "choca mucho" que Moreno "llama 'cualquier criterio ideológico' a aceptar la imposición de Vox de no aceptar ni a un niño inmigrante más en la Comunidad Valenciana", y ha criticado que en relación a este asunto se está "trabajando con cifras", como si detrás de ellas no hubiera personas, cuando "en ese tablero de juego en el que se están repartiendo a niños, unos y otros, PP, PSOE y Vox", hay "historias bien crueles" detrás de esos menores.

Dicho esto, ha considerado que a Moreno "por fin se le ha caído la careta en cuanto a defender a Vox", y ha apostillado que en Adelante no les extraña esa actitud, porque "el PP ha llegado a la Junta de Andalucía gracias a acuerdos con Vox, y no ha habido ningún momento en el que el PP haya podido pactar con Vox y no lo haya hecho", de forma que "siempre ha estado de acuerdo con la ultraderecha".

Además, la representante de Adelante ha sostenido que "si Moreno Bonilla fuera un poquito más serio, se habría desmarcado de Mazón, pero el corporativismo, las siglas" del partido en el que ambos presidentes autonómicos militan, "parecen que están por encima de todo y de las vidas de estos menores que acogemos también en Andalucía y que, desde luego, no son una preocupación para la población andaluza", ha abundado.

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas al hilo del pacto del Gobierno con Junts, Begoña Iza ha sostenido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no debería negociar el tema de las políticas migratorias con partidos de ultraderecha" como, en su opinión, es el que dirige Carles Puigdemont. "Eso es de primero de democracia", ha zanjado la representante de Adelante.