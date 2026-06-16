Adelante y Por Andalucía definen la estructura de sus grupos con José Ignacio García y Antonio Maíllo de portavoces

Los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía en la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía y Por Andalucía han confirmado este semana la estructura interna de sus grupos parlamentarios tras el inicio de la XIII Legislatura del Parlamento autonómico. En ambos casos, los candidatos a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, José Ignacio García y Antonio Maíllo, serán los portavoces de los grupos respectivamente.

En el caso de Adelante, la formación ha elegido a las diputadas Inmaculada Manzano Romero y María del Carmen García Bueno como portavoces adjuntas, según recoge la web oficial del Parlamento andaluz consultada por Europa Press.

Manzano, que consiguió el escaño por la provincia de Granada, es doctoranda en la Universidad de Granada y ejerce como docente en la Universidad Internacional de Valencia. Asimismo, forma parte del comité nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Por su parte, García Bueno, diputada por Huelva, procede del movimiento jornalero andalucista y ha sido dirigente del SOC y de la CUT. Asimismo, fue diputada del Parlamento de Andalucía por el primer Adelante Andalucía durante la legislatura 2018-2022. Tras ser expulsada del grupo parlamentario junto a Teresa Rodríguez participó en la refundación del actual partido.

Junto a ellas, Begoña Iza, representante por Sevilal, estará presente en la Mesa del Parlamento como vocal, aunque sin derecho a voto, tras se propuesta por el grupo a la presidencia, vicepresidencia y secretaría de la cámara en la sesión constitutiva, donde solo contó con los ocho votos de su partido.

POR ANDALUCÍA ELIGE A ERNESTO ALBA Y ROSA RODRÍGUEZ

Maíllo vuelve a la portavocía de un grupo parlamentario tras ser portavoz de Izquierda Unida (IU) de 2015 a 2018 tras ser cabeza de lista del partido en las elecciones autonómicas de 2015 en las que consiguió cinco escaños, los mismos que la coalición Por Andalucía el pasado 17 de mayo.

La coalición ha elegido a los diputados Ernesto Alba Aragón y Rosa María Rodríguez Ruz como portavoces adjuntos, ambos también de IU, siendo Sumar el otro partido de los siete de la formación que ha conseguir representación de la mano de Esperanza Gómez.

Ernesto Alba, diputado por la provincia de Málaga, es el actual secretario general del Partido Comunista en Andalucía y ganó las primarias internas de Izquierda Unida (IU) para ser candidato a la Presidencia de la Junta, aunque finalmente fue Maíllo el candidato en acuerdo con los partidos de la coalición.

Por otro lado, la cordobesa Rodríguez Ruz es concejala del Ayuntamiento de Montilla desde 2019 y ejerce la portavocía del grupo municipal desde 2023. Además, es responsable de la Red Feminista de Córdoba desde 2021 y secretaria política del PCE del núcleo de Montilla desde 2022.

La coalición propuso a la diputada por Cádiz, Esperanza Gómez, para la vicepresidencia y la secretaría de la Mesa del Parlamento, contando solo con los votos de los cinco diputados de la formación. Previsiblemente, Gómez ocupará un puesto en el órgano como vocal, al tener que estar representados todos los grupos, aunque sin voto.