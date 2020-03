Adelante Andalucía donará parte de sus nóminas e indemnizaciones a entidades que luchen contra el Covid-19

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del grupo parlamentario Adelante Andalucía donarán parte de sus nóminas así como indemnizaciones que cobrarán mientras dure el estado de alarma por la situación provocada por el coronavirus a entidades que se encuentren en primera línea en la lucha contra el coronavirus.

En un audio difundido por la formación, la presidenta del grupo parlamentario, Teresa Rodríguez, ha afirmado que los diputados de Adelante asumirán "un recorte" en sus nóminas para hacer estas donaciones, a lo que añadirán el montante que les llega por indemnizaciones como diputados del Parlamento andaluz.

Esto es así una vez que la Mesa del Parlamento ha rechazado la propuesta de Adelante Andalucía de que se aplique a los 109 diputados un recorte de entre el 45% y el 60% en sus ingresos, dependiendo de los pluses y complementos de los diputados, "mientras dure la cuarentena" vinculada a la epidemia del coronavirus Covid-19, y que dicho ahorro se convierta en ingresos para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los servicios sociales, "para que se invierta en equipos de protección, respiradores y ayudas a las víctimas de esta crisis sanitaria, económica y social".

"Nos parece lamentable que PSOE-A, PP-A, Cs y Vox se pongan de acuerdo para salvaguardar los privileegios de los políticos en estos meses en que la población andaluza lo está pasando muy mal y lo va a pasar peor a nivel económico y social", ha reprochado, toda vez que ha detallado que los diputados ingresan en dietas entre mil y 2.500 euros al mes por gastos de desplazamiento y manutención.

"Unas dietas que no estamos utilizando en estos meses que estamos confinados en casa. Estamos hablando de no querer asumir un recorte en las nóminas, que de por sí están muy por encima de la media en comparación con el salario mínimo interprofesional (SMI)", ha explicado.

Rodríguez ha considerado "vergonzoso" que este tipo de dietas se cobren durante todo el año "sin justificar", por lo que ha recordado que su grupo ya ha intentado cambiar esto en varias ocasiones. "No nos vamos a cansar de denunciar esta realidad que para nosotros es absolutamente inasumible", ha indicado.

Además, ha criticado que exista "un consenso de todos los grupos y una enorme agresividad" contra Adelante Andalucía cuando plantea esta serie de cuestiones. "Esto nos habla de la importancia de seguir señalando con el dedo estos privilegios, que alejan a los representantes de los ciudadanos de sus representados", ha concluido.

Cabe recordar que la iniciativa de Adelante planteaba "un recorte progresivo en función de los ingresos" que recoge, en primer lugar, "la eliminación completa de las dietas por alojamiento y desplazamiento (indemnizaciones), a excepción de quienes tengan que viajar para reuniones de coordinación parlamentaria convocadas presencialmente por el Parlamento, o aquellos gastos de alquiler que no pudieran rescindirse de quienes habitualmente viven desplazados en Sevilla, previa justificación documental".

"Todas estas dietas mensuales son sin justificación documental y libres de impuestos", según subrayan también desde Adelante, desde donde agregan igualmente que, en su propuesta, al recorte de las dietas se suma un "recorte generalizado del 30% en las nóminas" de los diputados, "incluyendo salario base y complementos".

UN "ESFUERZO" ASUMIBLE

Teresa Rodríguez ya consideró este pasado lunes que "los representantes del pueblo andaluz no podemos permanecer intocables en nuestras tribunas y, aunque sigamos trabajando desde casa, como tantos y tantas en estas fechas, podemos asumir perfectamente este esfuerzo".

La líder de Adelante justificó la necesidad de acometer ese "esfuerzo" aludiendo a los actuales "tiempos en los que el personal de los servicios fundamentales está soportando enormes sobrecargas laborales, en algunos casos en condiciones de precariedad absoluta como el personal de asistencia telefónica, supermercados, limpieza, repartidores o el personal sanitario".

Además, son "tiempos en los que quienes tienen un pequeño negocio no saben cuándo van a ingresar un solo euro en sus cuentas", y "los asalariados han sufrido ERTE, despidos y abusos de todo tipo", según continúa Rodríguez.

Desde Adelante insistieron en que, "solamente en dietas", el Parlamento "gasta más de 150.000 euros al mes", y "en varias ocasiones" el citado grupo parlamentario "ha denunciado públicamente que el cobro de estas dietas no requiere ningún tipo de documentación justificativa, que no se publican en el portal de transparencia y que no pagan impuestos".

Por eso, desde Adelante han calificado en distintas ocasiones dichas dietas como "sobresueldos en B", proponiendo su condicionamiento a justificación documental y su interrupción durante periodos inhábiles de la Cámara, si bien "nunca han conseguido el voto favorable de ninguna otra fuerza política", según reconoce Adelante, que en el escrito que presentan al Parlamento especifican que "el recorte puede ser mayor si los grupos así lo desean", pero establece los mínimos antes descritos.