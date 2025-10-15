Adelante Andalucía: La elección de Antonio Sanz como consejero de Salud "revela caos y la irresponsabilidad" de Moreno

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado este miércoles que el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad --competencia que asume junto a las de Presidencia y Emergencias en el Gobierno andaluz-- "revela el auténtico caos e irresponsabilidad en la que está el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno (PP-A), que "se esconde detrás de un político que lleva montado en un coche oficial desde los 18 años".

En un audio remitido a los medios, el portavoz de Adelante se ha pronunciado así tras anunciar el propio presidente de la Junta el nombramiento de Antonio Sanz como nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en el marco de una remodelación del Gobierno andaluz realizada tras la dimisión, hace una semana, de Rocío Hernández como responsable de Salud y Consumo, y ello al hilo de la crisis surgida en torno al funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

José Ignacio García ha comentado de Antonio Sanz que "posiblemente el conocimiento que tenga de los centros de salud públicos sea a través de Twitter", y ha sostenido que el nuevo consejero de Sanidad "no tiene ningún plan ni ninguna intención de cambiar el modelo que nos ha llevado a esta auténtica barbaridad que es la del cribado de cáncer de mama", que "se está ampliando ya a otro tipo de cáncer", según ha advertido.

En esa línea, ha agregado que el "currículum político" de Antonio Sanz pasa por "gestionar los incendios, que ya sabemos cómo los gestiona", y por "ser el responsable político de la propaganda de la Junta de Andalucía", y ha avisado de que "aviados estamos con lo que llega a la sanidad pública andaluza" teniendo en cuenta "la propaganda a la que nos tiene acostumbrados" el hasta ahora consejero de la Presidencia, y "con la desastrosa gestión de los incendios" llevada a cabo por su departamento.

SOLIDARIDAD CON PALESTINA

El portavoz de Adelante Andalucía ha valorado la elección de Antonio Sanz como consejero de Sanidad tras participar en una manifestación en Sevilla en el marco de la huelga general convocada "en solidaridad con el pueblo de Palestina".

En una atención a medios en el marco de dicha movilización, José Ignacio García ha remarcado el apoyo de Adelante Andalucía a esta "jornada de lucha", así como ha valorado como "un día histórico" el de este 15 de octubre por esta "huelga puramente generosa en la que el pueblo andaluz está demostrando, como ha demostrado muchas veces, que es un pueblo solidario".

El representante de Adelante ha considerado que "ejemplos como la paralización de Canal Sur y de la RTVA" este miércoles "demuestran que el pueblo andaluz es un pueblo solidario y que tiene claro la defensa de los derechos humanos", y "desde Adelante Andalucía no podemos más que apoyar estas movilizaciones con un mensaje muy claro", el de que el "acuerdo de paz" que se ha anunciado recientemente "no es" tal, sino "un acuerdo de (Donald) Trump y (Benjamin) Netanyahu --presidente de Estados Unidos y primer ministro de Israel, respectivamente-- para legalizar las consecuencias del genocidio" israelí sobre el pueblo palestino.

"No puede haber paz si no se juzga a los criminales de guerra, si no se juzga a personajes como Netanyahu, si siguen vendiéndose armas y comerciando con armas con el Estado de Israel", ha añadido el portavoz de Adelante, que ha considerado que "esta movilización también exige al Gobierno un embargo integral de armas", y "que las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) no se usen para comerciar con el genocidio".