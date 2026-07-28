Adelante Andalucía: El Gobierno de Sánchez será "fallido" si no arregla el problema de la vivienda

1107267.1.260.149.20260728110355 El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha augurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de coalición entre el PSOE y Sumar, "va a ser un Gobierno fallido si no arregla el problema de la vivienda, que no lo va a arreglar", según ha apostillado.

Así lo ha indicado el portavoz de Adelante en una entrevista concedida a Europa Press coincidiendo con la publicación, esta semana, de una nueva edición del 'Barómetro Andaluz' que elabora la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que apunta que el acceso y el precio de la vivienda es el principal problema que existe actualmente tanto en Andalucía como en España en general, por delante de otros como la sanidad o el paro.

Paralelamente, el Gobierno acordó este pasado lunes retrasar al mes de septiembre la aprobación del real decreto de vivienda que tenía previsto impulsar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias.

Preguntado por las políticas de vivienda que aplican tanto el PSOE como el PP en las administraciones que gobiernan, José Ignacio García ha sostenido que los 'populares' gobiernan "para los fondos de inversión", y "el Gobierno del PSOE es incapaz de hacer otra cosa diferente" y de "solucionar el problema de la vivienda".

El portavoz de Adelante ha llamado a tener claro "para qué sirve una casa", si es "para que viva una familia, una pareja o una persona, o sirve principalmente para hacer negocio", y al respecto ha defendido que "la función prioritaria de cualquier vivienda tiene que ser que viva la gente".

"Y ya después, cuando hayamos garantizado que viva la gente, entonces valoramos y vemos cómo y cuánto se puede hacer negocio con la vivienda", ha manifestado José Ignacio García, para quien "esa es la línea divisoria" que hay que trazar en este ámbito, y "ahí es donde se tiene que colocar todo el mundo".

PP Y PSOE PERMITEN QUE "SE PUEDA HACER NEGOCIO CON LA VIVIENDA"

Al respecto, ha considerado que el PP y el PSOE "se colocan en el lado de seguir permitiendo que se pueda hacer negocio con la vivienda", mientras que Adelante Andalucía se coloca en el lado de decir que "primero" la vivienda cumpla la función de que "viva la gente" en ella, y "después ya veremos cómo, cuánto y quién puede" hacer "negocio" con ello.

"Para eso hacen falta medidas fundamentales" como "regular por ley el precio del alquiler", según ha abundado José Ignacio García, que al respecto ha señalado que la ley estatal que regula las conocidas como "zonas tensionadas" ya "se ha demostrado inútil", y se puede decir que "no ha funcionado".

Además, ha indicado que desde Adelante quieren "regular el alquiler ligado a la media de los salarios por distrito o pueblo", de modo que, "si las Naciones Unidas dicen que lo máximo que se puede dedicar a una vivienda es el 20% de la renta familiar, pues el 20% de la renta media de una familia en un distrito debe ser el límite para el precio del alquiler" en el mismo, ha razonado.

Desde Adelante también entienden que "hace falta que las viviendas vacías, que sean propiedad de bancos y de fondos de inversión --"no hablo de la segunda casa en la playa de nadie", ha querido aclarar José Ignacio García-- hay que desprivatizarlas y ponerlas en alquiler accesible para la gente".

Otra propuesta de Adelante pasa por "reformar el modelo de VPO --viviendas de protección oficial--, que no funciona y que ahora mismo no está siendo accesible para la mayoría de la gente", según ha advertido también José Ignacio García, quien igualmente considera que "hace falta crear parque público de vivienda".

"Todas estas medidas se pueden hacer desde los gobiernos, pero hay que decidir que uno está por el derecho a que la gente viva en una casa por encima de la oportunidad de negocio con las casas, y esa es la gran cuestión", ha continuado el portavoz de Adelante, quien ha sostenido que un Gobierno no puede sostenerse "exclusivamente" guiándose de la máxima de "'Virgencita, que me quede como estoy'", o en la idea de que "los otros van a ser peores".

En esa línea, José Ignacio García ha aseverado que "nadie vota a la izquierda para decir que los otros van a ser peores", sino que "la gente vota a la izquierda para que solucione los problemas de la vivienda, para que dé más derechos, para que garantice la sanidad pública, derechos laborales" o "una universidad pública".

"Si eso no lo hace la izquierda, abonamos el campo a la extrema derecha", ha argumentado antes de agregar que, por eso, "Adelante Andalucía tiene que ser una izquierda nueva, diferente, que no defraude".

EL PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

De igual modo, José Ignacio García ha opinado que "los ayuntamientos gobernados por el PP están haciendo lo que hace el PP" en materia de vivienda, "gobernar para los fondos de inversión" y "para los capitales extranjeros", y al respecto ha llamado la atención acerca de que "ahí ya a Vox no le importa la prioridad nacional", y así ocurre si, por ejemplo, "llega un fondo capital riesgo de Abu Dhabi" que "expulsa a 20 vecinos de Málaga, de Sevilla, de Jerez, de Córdoba o de Granada".

"Cuando llega un chaval en patera a buscarse la vida, a ese hay que darle tela", y "si se ahoga en el mar, mejor, a ese lo mandamos a su país", pero sobre "el fondo de inversión del jeque de Abu Dhabi", sobre ese "no hay problema", ha relatado suponiendo que así es como piensan desde Vox, desde la premisa de que "la única prioridad" que importa a dicho partido "es la pasta".

Frente a ello, el portavoz de Adelante ha defendido que se necesitan "gobiernos en los municipios" que apuesten por "dedicar el dinero a construir vivienda pública" y por "garantizar un sistema de VPO en condiciones, y que no sea para que mucha gente de clase trabajadora ni siquiera pueda acceder" a esas viviendas de protección oficial, y en esa línea ha sostenido que "se pueden hacer muchas políticas de vivienda para, desde los ayuntamientos, promover el derecho a la vivienda por encima de la oportunidad de negocio de un jeque de Abu Dhabi".