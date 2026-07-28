Adelante retomará su propuesta de crear supermercados públicos en Andalucía siguiendo el "camino" que marca Nueva York

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado este martes que su grupo político volverá a llevar para esta comunidad autónoma la propuesta que abanderó en la pasada legislatura para crear una red de supermercados públicos en la región, siguiendo "el camino" que, según ha valorado, "marca" el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, el portavoz de Adelante ha compartido una información en la que se indica que el citado alcalde de Nueva York --de quien se adjunta un vídeo con declaraciones-- ha anunciado la creación de cinco supermercados municipales en la ciudad estadounidense.

"Hace unos años lo propusimos en Andalucía. Lo llevamos al Parlamento. Y nos dijeron que era una locura. Teníamos razón. Hoy Nueva York marca el camino. Volveremos a llevarlo para Andalucía", ha comentado el portavoz de Adelante al hilo de dicha iniciativa del alcalde estadounidense.

En el año 2023, el entonces Grupo Mixto-Adelante Andalucía registró en el Parlamento una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quería que la Cámara autonómica instase al Gobierno de la Junta a "diseñar una red de supermercados de titularidad pública que se desarrolle por todo el territorio de Andalucía y accesible a toda la población con el fin de garantizar el derecho a la alimentación saludable y digna para todos los andaluces y andaluzas".

La iniciativa fue debatida en el Pleno del Parlamento el 9 de marzo de aquel año 2023, y rechazada con los votos del PP-A, PSOE-A y Vox.