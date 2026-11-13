Adelante Andalucía inicia su campaña en Granada con 'Coraje y Esperanza'

Adelante Andalucía ha dado comienzo a la campaña electoral del 29N con el despliegue de una pancarta con el lema 'Coraje y esperanza' en el Puente Romano de Granada - ADELANTE ANDALUCÍA GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha dado comienzo a la campaña electoral del 29N con el despliegue de una pancarta con el lema 'Coraje y esperanza' en el Puente Romano de Granada. Un acto simbólico que marca el inicio de dos semanas de campaña en las que, según han adelantado, la formación andalucista recorrerá la provincia para dar a conocer su proyecto y trasladar sus propuestas a la ciudadanía.

La candidata al Congreso por Granada, María Alcantud ha estado acompañada por otros candidatos y militantes de Adelante en este arranque de campaña, que la organización afronta "con ilusión, determinación y la convicción de que Andalucía necesita una voz propia en las instituciones del Estado".

Así, han señalado que estas elecciones representan una oportunidad "para que el andalucismo cuente con una voz propia en el Congreso de los Diputados, capaz de defender los intereses de Andalucía sin subordinaciones". El objetivo de Adelante pasa también "por ampliar el espacio de la izquierda, movilizar a quienes todavía no encuentran una opción política que les represente y hacer frente al avance de la extrema derecha".

Según apuntan, el lema elegido para esta campaña, 'Coraje y esperanza', resume el espíritu con el que Adelante Andalucía quiere afrontar estas dos semanas. "El coraje de quienes salen a la calle a defender sus derechos, de la clase trabajadora que lucha cada día por llegar a fin de mes y de quienes no se resignan a que Andalucía siga ocupando una posición secundaria", exponen. "Y la esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que es posible construir una Andalucía con más derechos, más oportunidades y capacidad para decidir sobre su propio futuro", agregan.

En la provincia de Granada, María Alcantud ha anunciado que reivindicarán especialmente la necesidad de recuperar la conexión ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, "una infraestructura fundamental para combatir el aislamiento de las comarcas del norte y reclamar unas comunicaciones dignas para sus habitantes".

Asimismo, defenderá el derecho de la gente a seguir viviendo en Granada "frente a un modelo de ciudad que prioriza los intereses turísticos por encima de las necesidades de sus vecinas y vecinos. Una situación especialmente visible en barrios como el Albaicín o el Realejo, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una dificultad creciente".

Adelante Andalucía inicia así una campaña con sus militantes y simpatizantes volcados en trasladar sus propuestas por toda la provincia, "con el propósito de que los problemas de Andalucía tengan voz propia en Madrid y de que las necesidades de la clase trabajadora andaluza estén presentes en el debate político estatal".