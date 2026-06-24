Adelante y Por Andalucía lamentan la política de vivienda de la Junta tras el rechazo al Plan Estatal

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía y Por Andalucía han criticado la política de vivienda por parte de la Junta tras el rechazo del ejecutivo autonómico al Plan Estatal de Vivienda, del que han presentado un requerimiento al Consejo de Ministros por "no respetar el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha asegurado que la Junta "trabaja para los rentistas y fondos de inversión", al mismo tiempo que ha lamentado "que tampoco haya gran voluntad de hacer las cosas diferente" por parte del Gobierno central.

"En materia de vivienda es donde más se parecen el PSOE y el PP", ha afirmado a la par que ha defendido limitar los precios de los alquileres y "meterle mano" a los fondos de inversión para que las viviendas vacías sean accesibles.

Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado a Moreno por "no intervenir" en política de vivienda mientras que "el mercado arrasa con un derecho humano básico".

Asimismo, el portavoz de la coalición ha señalado que la impugnación del Plan Estatal por parte de la Junta "va a llevar a la ruina habitacional a Andalucía" y ha apelado a hacer alianzas sociales y movilizaciones.

"O intervenimos en el mercado o no se satisface el derecho a la vivienda. Se está convirtiendo en el gran problema existencial de la sociedad española y también de la sociedad andaluza", ha concluido.