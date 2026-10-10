Adelante Andalucía plantea para las municipales candidaturas "abiertas" a la ciudadanía y aliarse con propuestas locales

Conferencia Municipalista de Adelante Andalucía celebrada en Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha concluido la Conferencia Municipalista que ha celebrado este sábado en Sevilla con la participación de 400 delegados para cerrar las "líneas maestras" que orientarán su estrategia de cara a las elecciones municipales previstas en mayo de 2027, para las que la formación se plantea "explorar una línea de alianzas con candidaturas locales que ya estén haciendo un trabajo relevante en los municipios", así como presentar "candidaturas abiertas a la ciudadanía y movimientos sociales".

Son algunas de las conclusiones que salen de este encuentro de la formación andalucista de izquierdas que, según ha subrayado en un comunicado, ha optado por "mantener la estrategia de las elecciones andaluzas" del pasado 17 de mayo que les permitió "cuadriplicar su fuerza en el Parlamento" --pasando de dos a ocho escaños--, y que pasa por "ampliar el espacio de la izquierda, sin quitarle votos a nadie, para darle la batalla a la derecha y extrema derecha".

Al respecto, desde Adelante subrayan que, en los últimos comicios andaluces, superaron a Vox en provincias como Sevilla y Cádiz, y ese objetivo se pretende también "alcanzar en las próximas municipales".

De cara a dicha cita con las urnas, desde Adelante han acordado "explorar una línea de alianzas con candidaturas locales que ya estén haciendo un trabajo relevante en los municipios", así como impulsar "candidaturas abiertas a la ciudadanía y movimientos sociales que ya estén llevando a cabo una labor en el territorio para combatir a las derechas", y todo ello "en consonancia con la posición de Adelante de mantener siempre un pie en las instituciones y otro en la calle".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha cerrado la Conferencia con un mitin en el que ha defendido la "importante conexión" entre la izquierda y el andalucismo. "En las últimas elecciones andaluzas, la izquierda soberanista ha superado a la extrema derecha en dos provincias. ¿Quién puede decir eso? En las últimas elecciones andaluzas, hemos quedado por encima de la extrema derecha en el voto joven. ¿Quién puede decir eso? No es verdad eso de que hay que aparcar la voz andaluza porque hay que ser antifascista. La mejor y única forma de ser antifascista es ser andalucista", ha proclamado.

García ha advertido de que las próximas elecciones municipales no serán fácil debido a la "fuerza de la extrema derecha", si bien ha pedido a la militancia que "no se deje llevar por el miedo y sí por la valentía y la alegría". Además, ha destacado la "ternura e ilusión que definen" al proyecto andalucista de Adelante y a su militancia.

"Compañeros y compañeras, no es tiempo de hablar bajito, no es tiempo de ser moderados, es tiempo de lo que nos está pidiendo nuestro pueblo: valentía y alegría. Lo que hemos representado siempre", ha manifestado García.

En conclusión, el portavoz ha aseverado que, tras un día de debates, enmiendas y acuerdos, el objetivo de Adelante Andalucía para las próximas municipales es "echar a las derechas de todos los ayuntamientos". "Nuestro objetivo es que la extrema derecha desaparezca de cada rincón de Andalucía, y pondremos nuestro grano de arena para ello", ha sentenciado.

ELECCIONES GENERALES

Por otro lado, la Conferencia también ha dedicado un espacio a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, en las que por parte de Adelante "también seguirán la línea de las andaluzas".

José Ignacio García ha sostenido que las próximas elecciones generales "no son fundamentales por las instrucciones que nos vengan de Madrid", sino "porque queremos que el poder de la clase trabajadora andaluza esté también en el Congreso de los Diputados", según ha zanjado.