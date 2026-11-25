Presentación de la gala en beneficio de los Reyes Magos de Jerez que se celebrará en la Real Escuela de Arte Ecuestre - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, fundación dependiente de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, ha presentado la IX edición de su tradicional espectáculo de los Reyes Magos de Jerez de la Frontera (Cádiz), el cual tendrá lugar el sábado 5 de diciembre y estará organizada a beneficio de la campaña social que realiza la institución como colaboración para aportar fondos en favor de los niños en riesgo de exclusión social de la ciudad.

El acto ha contado con la presencia del vicesecretario del Patronato de la Real Escuela, Jesús Gutiérrez Andrades, y con la de dos de los representantes de los Reyes Magos de Oriente, Alfredo Carrasco Benítez, Melchor, y Joaquín Vallejo Cabrera, Baltasar, como ha detallado la Junta en una nota.

Un total de 200 entradas, al precio de diez euros, han sido puestas a disposición de esta causa, las cuales se han distribuido entre los representantes de Sus Majestades y los miembros de sus respectivos cortejos.

El espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', que se desarrollará en el picadero Álvaro Domecq de la institución a las 12,00 horas, es un ballet ecuestre con música netamente andaluza y española y vestuario de gala a la usanza del siglo XVIII.

Para esta actuación, que tendrá una duración de 90 minutos, los jinetes y caballos de la Real Escuela realizarán una exhibición de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional en los que también participarán los enganches.

Asimismo, permanecerán abiertos a los visitantes el Museo del Arte Ecuestre, en horario de 10,00 horas a 14,00 horas y el Museo del Enganche, de 10,00 horas a 15,00 horas.