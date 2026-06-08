Adelante Andalucía promete ser con sus 8 diputados "el principal dolor de cabeza de Moreno y Abascal" esta legislatura

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c), acompañado por todos los diputados del grupo, a su llegada para mantener un encuentro con los medios de comunicación antes de tener la primera reunión del grupo parlamentario. A 8 de junio de 202 - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado este lunes a los ocho representantes con los que contará su formación en el Parlamento andaluz en la XIII legislatura que arranca esta semana con la constitución de la Cámara surgida de las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo, y ha asegurado que esta formación será "el principal dolor de cabeza" que sufrirán el actual presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, y el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, augurando así un acuerdo entre ambas formaciones para que el dirigente 'popular' sea de nuevo investido para un tercer mandato al frente del Gobierno andaluz.

José Ignacio García ha hablado de "las ocho de Adelante Andalucía" para referirse a quienes compondrán el grupo parlamentario de esta formación en la nueva legislatura, en la que este partido de "izquierda andalucista" pasa a ser la cuarta fuerza con mayor representación, superando a Por Andalucía, y con cuatro veces más diputados de los dos con los que contó en el periodo anterior.

El portavoz ha subrayado que, "desde hoy", los ocho parlamentarios electos de Adelante Andalucía se ponen "en marcha para hacer la mejor oposición a la derecha y a la extrema derecha" en esta comunidad, "siendo muy conscientes de que la situación es muy difícil", y de que esta región "va a tener un mal gobierno" que va a estar "contra la clase trabajadora" y "contra Andalucía".

"Pero también somos conscientes de que tenemos la mejor herramienta para luchar contra la derecha en Andalucía, que son las ocho de Adelante Andalucía", ha proclamado el que fuera candidato a la Junta de esta formación el 17M, que ha augurado que, "previsiblemente, en las próximas semanas", se va a conformar en esta comunidad "un gobierno de la derecha y la extrema derecha" --en alusión a uno de PP-A y Vox--, frente al que este grupo se va a erigir como "una herramienta fuerte, dispuesta a todo", a partirse "la cara" y a "darlo absolutamente todo para defender al pueblo andaluz y a la clase trabajadora".

El portavoz de Adelante ha insistido en augurar "momentos duros" en esta comunidad porque "se va a conformar un gobierno contra Andalucía, contra la clase trabajadora, las mujeres y las personas Lgtbiq+", así como contra los "vecinos" de la comunidad que "tienen otro color de piel".

LA TAREA DE "DAR LUZ ANTE LA DESESPERANZA"

"Frente a eso", desde Adelante se comprometen a "encender una luz en la oscuridad", a "dar luz ante la desesperanza", para lo cual sus diputados se van a partir "la cara" en el Parlamento y se comprometen a "ser la principal oposición a Moreno Bonilla y a la extrema derecha", según ha incidido en remarcar antes de avisar de que el líder de Vox, Santiago Abascal, "va a meter sus zarpas en el Gobierno andaluz".

García ha indicado además que Adelante va a realizar también "oposición en las calles con movilización social, y también si hace falta en los juzgados", desde la premisa de que no van a permitir "ni un ataque contra Andalucía, ni a los derechos humanos".

"No vamos a permitir ni un ataque a los derechos de los trabajadores, a las mujeres ni a las personas Lgtbiq+, ni un ataque a nuestros vecinos y vecinas con otro color de piel". "Vamos a darlo todo", ha sentenciado antes de apostillar que Adelante va a "seguir siendo" también "la izquierda alegre", que sea "contundente y dura con los de arriba, pero que con la gente de abajo tendrá ternura, alegría", y que también utilizará "un poquito el humor, que también hace falta en esta vida", ha agregado.

José Ignacio García ha avanzado que Adelante va a realizar su labor de oposición "sin resignación", desde la aspiración de ser "una izquierda que no se contente simplemente con coger dos ministerios en un gobierno del PSOE", porque se reivindican como "una izquierda independiente del Partido Socialista", según ha querido dejar claro.

En ese punto, ha sostenido que "la única forma" que hay en Andalucía "de echar al Partido Popular y pararle los pies a la extrema derecha es una izquierda nueva, diferente, que condene toda la corrupción", que cuente "con un programa que venga a solucionar los problemas de la clase trabajadora, y que sea andalucista".

"Esta izquierda nueva son las ocho de Adelante Andalucía", ha resumido José Ignacio García, quien a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que PP-A y Vox lleguen a un acuerdo que permita a Juanma Moreno ser investido como presidente de la Junta tras quedarse a dos diputados de revalidar la mayoría absoluta que alcanzó en los comicios de 2022, ha apuntado que no sabe "cómo están" las "conversaciones" que pueden estar manteniendo ambas formaciones, y ha augurado que será "el último" en enterarse de su resultado, "posiblemente".

En todo caso, ha querido subrayar que no percibe ninguna "diferencia, en papeles", entre PP y Vox en cuestiones como política sanitaria, de vivienda, o de educación, y al respecto ha denunciado que ambos partidos "están de acuerdo con cargarse la universidad pública y la FP --Formación Profesional-- pública".

"Por tanto, en las cosas importantes van a ponerse de acuerdo", ha augurado el portavoz de Adelante antes de opinar que Juanma Moreno "está más interesado en que hablemos de la 'prioridad nacional'" por la que apuesta Vox y que "no hablemos de la crisis de los cribados de cáncer de mama", o de "las listas de espera" en la sanidad andaluza.

CANDIDATURAS A ELECCIONES MUNICIPALES

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la conformación de candidaturas de Adelante Andalucía para las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, José Ignacio García ha explicado que su formación ya está "trabajando en ello", y gracias al aumento de militantes que está experimentando el partido está pudiendo "llegar a pueblos" en los que hasta ahora no estaba presente.

García ha remarcado que en Adelante llevan "años preparando" las próximas elecciones municipales, porque ese "no es un trabajo que se ponga de un día para otro", ha apostillado, y ha avanzado que "en los próximos meses" tendrá sus "debates, procesos internos y la elección de los candidatos".

En todo caso, ha celebrado que "va a haber muchas más candidaturas que en el año 2023", así como "mejores" que en las anteriores elecciones locales, y "un plan para llegar a cuantos más sitios posibles", según ha concluido el portavoz de Adelante.