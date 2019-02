Adelante Andalucía propone a la exdiputada de Podemos Esperanza Gómez como senadora

Actualizado 04/02/2019 12:11:20 CET

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía propondrá a la exdiputada y exportavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía durante la pasada legislatura, Esperanza Gómez, como senadora en representación de la Comunidad, según ha anunciado el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina.

En rueda de prensa, Pérez Ganfornina ha explicado que la propuesta de Esperanza Gómez como senadora en representación de la Comunidad ha sido fruto del acuerdo en el seno de Adelante Andalucía, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "lo va a hacer muy bien, como también lo hizo en el Parlamento".

"He tenido muy buenos debates con Esperanza Gómez defendiendo posiciones que no son las mías y he aprendido con ella", ha afirmado Pérez Ganfornina, para quien "lo primero que hay que hacer al construir un proyecto es respetar el proyecto colectivo, el individual y las decisiones colectivas".

En su opinión, Esperanza Gómez lo ha hecho "y es un ejemplo de trabajo colectivo, individual y de respetar las decisiones colectivas". Por ello, ha dicho que en su organización están "muy contentos" de que Gómez vaya a representar a Adelante Andalucía en el Senado.

De otro lado, ha sido preguntado por las declaraciones de Carmen Lizárraga, ex presidenta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía y quien acaba de dejar su escaño y sus cargos en la formación morada, sobre que "en Podemos Andalucía hay gente huérfana del espacio político que representa Errejón".

Al respecto, el dirigente de Podemos Andalucía ha dicho que sus declaraciones son "respetables" pero no comparte el "arrogarse individualmente la representatividad de toda una sensibilidad". "Yo no lo haría", ha zanjado.