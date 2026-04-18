Adelante Andalucía reclama una "mejora de las condiciones laborales" y la bajada de ratio en la educación infantil

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una concentración de trabajadoras de educación infantil en Las Setas de Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha reclamado este sábado una "mejora de las condiciones laborales" de las trabajadores de escuelas infantiles, así como una "bajada de ratio" en las aulas de dicho nivel educativo.

Son reivindicaciones que el portavoz de Adelante ha trasladado en una atención a medios al asistir a una concentración de trabajadoras de educación infantil en Las Setas de Sevilla, en la que ha defendido la "razón" que, en su opinión, tiene este colectivo en sus reivindicaciones.

En esa línea, ha denunciado que "es una auténtica barbaridad" que "el mismo gobierno --en referencia al que preside Juanma Moreno (PP-A)-- que devolvió 116 millones de euros al Estado porque eran para la educación infantil y no le interesaba", y que "quitó dinero de la educación infantil para llevarlo a las obras del Estadio La Cartuja" de Sevilla, "le está racaneando las condiciones laborales a estas trabajadoras".

José Ignacio García ha dicho que él le preguntaría a Juanma Moreno "si sería capaz de estar con 20 niños de dos años él solito en un aula; si sería capaz de estar solo con ocho bebés en un aula", y ha remarcado que lo que están pidiendo dichas trabajadoras es "algo que dice toda la literatura científica y que es imprescindible, que es la pareja educativa", el que haya "dos maestras, dos educadoras en la misma aula", ha abundado.

"Lo que están pidiendo es de cajón", ha subrayado el candidato de Adelante, que ha remarcado así que desde dicha formación apoyan "todas sus reivindicaciones, que puedan atender a las necesidades educativas especiales, que las horas de coordinación que tienen ellas para organizarse, para programar, se les paguen y no tengan que ser en su casa, fuera de su horario lectivo", ha añadido.

El representante de Adelante ha agregado que "está muy bien que se suba el precio-plaza", y desde su formación política apoyan eso, pero también entienden que "eso tiene que ir obligatoriamente ligado a una mejora de las condiciones laborales y a una bajada de la ratio, porque, si no, lo que están haciendo es maltratar sistemáticamente a la educación infantil", según ha advertido José Ignacio García para concluir.

