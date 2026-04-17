Adelante propone un descuento del 50% en billetes de tren y bus para andaluces que residen en otras comunidades

El portavoz y candidato a la Junta por Adelante Andalucia, José Ignacio García, en una atención a los medios - Joaquín Corchero - Europa Press

Impulsa esta medidas para favorecer las visitas por arraigo familiar y defiende también desplegar un plan de retorno de emigrados

MADRID/SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía lanzará entre sus propuestas para las elecciones del 17 de mayo bonificar el 50% de los billetes de tres y autobús con destino a la comunidad para que andaluces que residan en otras autonomías, fundamentalmente en desplazamientos por arraigo familiar u otras necesidades.

Esta será una de las iniciativas que presentará el candidato de la formación, José Ignacio García Sánchez, en un acto en Madrid con andaluces que residen en la capital junto a Isabel Serrano, politóloga y creadora de contenido andaluza, y presentado por el actor Adrián Pino.

Por ejemplo, en dicho evento dará a conocer también un plan con ayudas para el retorno de personas que nacieron en esta comunidad pero que emigraron para vivir y trabajar en otros puntos de España o en otros países.

Concretamente Adelante estima que 1,2 millones de personas nacidas en Andalucía viven en otras comunidades autónomas, a los que se suman otros 400.000 que residen en el extranjero.

Por ello, una de sus propuestas es facilitar el retorno voluntario a Andalucía para lo cual plantea un portal específico para asesorar vía web de los principales trámites admnistrativos vinculados con el retorno, así como de otros gestiones relacionadas con la búsqueda de vivienda.

BONIFICACIÓN AL ESTILO DE BALEARES Y CANARIAS

Aparte, habrá una línea de ayudas destinadas a la "captación de talento", es decir, que empresas o instituciones puedan contratar a investigadores de origen andaluz.

No obstante, la principal novedad será la apuesta por un sistema de bonificación de la mitad de billetes de tren y autobús a los trayectos con destino a Andalucía para nacidos en esta comunidad pero que residen fuera de ella.

El objetivo es que esa ayuda se despliegue en periodos como las vacaciones de verano o en Navidad, pero también cuando se necesite desplazarse a Andalucía por otros motivos de índole familiar.

"Tenemos en Andalucía un montón de gente que se tuvo que ir porque no ha encontrado oportunidades en nuestra tierra, y queremos hablar de eso", ha propuesto José Ignacio García, quien defiende este descuento en el billete para cuando "nuestra nuestra gente que está fuera necesite volver a casa".

Esta bonificación emula la filosofía de las ayudas al precio del billete de avión de la que gozan los residentes de Baleares y Canarias, aunque en el caso de los archipiélagos alcanza el 75% y está sufragada por el Gobierno central.

El planteamiento de Adelante el avión no está incluido y se ciñe al transporte ferroviario y en carretera, costeado en este caso por la Junta de Andalucía.

"Hace falta que la Junta de Andalucía se ponga como objetivo que los andaluces vuelvan a su tierra, que los andaluces tengan medidas de apoyo económico, administrativo, de asesoramiento para que puedan volver si así lo desean. Y, además, es responsabilidad de la Junta de Andalucía cuidar a los andaluces que están fuera, cuidarlos para que puedan visitar a su familia", ha defendido el candidato de Adelante.

EJES DE CAMPAÑA EN CLAVE AUTONÓMICA

Por otro lado, fuentes de la formación han destacado también que esta campaña se moverá sobre todo en clave autonómica, no estatal, y que Adelante va a poner el foco en ser la alternativa de izquierdas al PP, centrando sus ejes en sanidad, vivienda y educación, ademá de reivindicar mejoras en materia de infraestructuras, condicionaes de vida y medidas para combatir el alza del coste de la vida y la cesta de la compra.

También consideran que están conectando tanto con la gente joven como en otras capas de la sociedad y que van a volcarse en dar una alternativa de izquierda al malestar y cabreo que perciben en capas de la sociedad, como puede ser la juventud.

Además, desgranan que un factor positivo es que esa subida de intención de voto que muestran diversas encuestas revela que hay afán de articular un andalucismo progresista, recalcando que hay un espacio a la izquierda del PSOE bastante amplio.



