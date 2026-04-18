Cerrado el camino forestal entre Hoyo de Don Pedro y El Bujeo en Cádiz por deslizamientos de tierra tras las borrascas

Cerrado el camino forestal entre Hoyo de Don Pedro y El Bujeo por deslizamientos de tierra tras las borrascas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El camino forestal situado entre Hoyo de Don Pedro y El Bujeo, ubicado entre los términos municipales de Algeciras y de Los Barrios (Cádiz), se encuentra actualmente cerrado al público debido a los deslizamientos de tierra que se han venido produciendo tras el tren de borrascas que azotaron al Campo de Gibraltar en los primeros meses del año.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha explicado en una nota que se viene trabajando con maquinaria en la zona para poder adecuar este espacio, que en estos momentos mantiene señales de prohibición del paso para vehículos, bicicletas o incluso a pie.

En este sentido, Curtido ha hecho un llamamiento a la prudencia por parte de los ciudadanos, poniendo de manifiesto la peligrosidad a la hora de acceder a un camino en el que está trabajando maquinaria pesada y en el que el terreno no es estable debido a los deslizamientos de tierra que se siguen produciendo, lo que ha motivado su cierre.

Por parte de la delegación se ha procedido a la colocación de la señalización oportuna en la zona con el objetivo de advertir a los ciudadanos de la prohibición del paso.