Adelante ve "regresivos" los Presupuestos de la Junta para 2023, que caen un 6,5% respecto a las cuentas vigentes

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha asegurado este miércoles que el crecimiento del proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2023 no es de un 12,9% como ha apuntado el Gobierno andaluz, para alcanzar una dotación total de 45.603,8 millones, y esgrimir seguidamente que la aplicación de la inflación dibuja un descenso del 6,5%, por lo que ha colegido que se trata de unos Presupuestos "regresivos" y concluir también en que "las políticas de Moreno Bonilla son un desastre para el futuro de los andaluces".

En rueda de prensa, Mora ha puesto el foco en unos ingresos "absolutamentamente temporales y excepcionales" como son los más de 5.000 millones de euros de fondos europeos que contabilizarán las cuentas de 2023, para advertir que "en cinco años la deuda pública va a aumentar", a lo que ha sumado un descenso de los ingresos por la política fiscal que sigue el Gobierno andaluz, de manera que "sin que haya ingresos excepcionales se está agujereando las arcas públicas de la Junta de Andalucía".

"Andalucía lleva viviendo de una economía extractiva", ha sostenido Mora, que ha sustentado en actividades como "un turismo intensivo, una agricultura intensiva" que traen consigo "unos empleos precarios" y señalar que "no existe previsión para un cambio de modelo para Andalucía", del que ha planteado que "es un modelo donde ponemos mano de obra, y recursos naturales de forma gratuita, deteriorando el medio ambiente, siendo el basurero de otras comunidades autonómas y de Europa".

"No se está cambiando nada, se está ahondando en la situación de dependencia", ha apostillado la parlamentaria de Adelante Andalucía.

"Vamos a tener una disminución de los ingresos públicos", ha argumentado la diputada de Adelante Andalucía, cuya primera conclusión es que "va a afectar a la calidad de los servicios públicos", de manera que "no es real lo que nos están vendiendo, se descuadran las cuentas", punto en que ha planteado que un déficit del 0,3% como ha previsto la Junta de Andalucía demuestra "una falta de realismo absoluta".

Mora ha afirmado que las cuentas de 2023 "ni siquiera van a lograr la consolidación fiscal por el desfase de ingresos y gastos" por cuanto "van a caer los ingresos, van a aumentar los gastos y los compromisos financieros".

"No se potencia la inversión pública", ha esgrimido la parlamentaria de Adelante Andalucía sobre la estrategia inversora del Gobierno andaluz, ya que se depende de los fondos europeos, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), antes de preguntarse "por el grado de ejecución de años anteriores, incluidos los fondos europeos", de los que ha lamentado que "no se ha hecho estimación de la ejecución que se va a hacer". Sobre los fondos europeos ha dicho que "se concentrarán en grandes empresas, no en hacer en que el proyecto de Andalucía avance y cambie el modelo".

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha apuntado también que la previsión de creación de 68.000 empleos por el Gobierno autonómico "es increíble, nada creíble", afirmación que ha sustentado en "la situación de estancamiento que nos vamos a encontrar".

Tras describir como "un aumento irrisorio" el incremento de las partidas para Sanidad, a lo que ha sumado que la Junta de Andalucía "ni siquiera va a estabilizar los contratos públicos para refuerzo del Covid" y que "va mucho dinero a conciertos y pruebas médicas en empresas privadas, concertadas, desviando fondos públicos de manera externa", Mora ha esgrimido que "nuestra alternativa es reforzar los servicios públicos, que no se deje la puerta abierta a la iniciativa privada" y que se sustituya "la colaboración público privada por la público social" para que "no se haga negocio con la financiación pública" y ha pedido "una reforma fiscal progresiva", a lo que ha añadido la apuesta por "empresas públicas energéticas comarcales, economatos sociales, y exigimos la deuda histórica al Estado, las transferencias del Estado que acaben con la brecha".

La parlamentaria de Adelante Andalucía ha sostenido, sobre el balance de los 100 primeros días de gobierno de Moreno en un ejecutivo en solitario tras una mayoría absoluta de 58 escaños, que el presidente de la Junta de Andalucía "hace un análisis irreal de la situación socioeconómica de Andalucía", para apuntar aquí que la Comunidad Autónoma cuenta con los barrios más pobres de España, de manera que se mantiene "una brecha enorme de pobreza con la riqueza del resto del Estado" porque "sus políticas no han modificado" ese diferencial negativo de Andalucía.