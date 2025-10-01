Adelante Andalucía urge el cese de la consejera de Salud por los "gravísimos fallos" en el cribado de cáncer de mama

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 1 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha instado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a "cesar" a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, por los "gravísimos fallos" detectados en el programa de detección precoz de cáncer de mama en Andalucía, con demoras en la realización de pruebas diagnósticas por las que se han visto afectadas mujeres con "sospecha" de padecer dicha enfermedad.

En rueda de prensa en el Parlamento, el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha aseverado que "los gravísimos fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama" que se están denunciando constituyen algo "brutal" y es "el mayor fallo de la historia del Gobierno" de Juanma Moreno.

"Es que hay mujeres que han perdido un pecho por esto", según ha subrayado el portavoz de Adelante, que ha criticado que, "encima, la consejera de Salud ha dicho esta mañana que están manipulando" lo sucedido en la sanidad andaluza, en referencia "a las mujeres y a las asociaciones de pacientes que están denunciando esta situación", según ha criticado José Ignacio García.

El portavoz de Adelante ha enfatizado entonces que Rocío Hernández "no puede estar ni un minuto más dirigiendo la sanidad pública andaluza" por un "fallo" que ha afectado ya al menos a "20" mujeres, según ha subrayado antes de añadir que "el problema" principal derivado de este asunto "es la desconfianza que genera", porque "en este momento" habrá "cientos de miles de andaluzas" preguntándose si "habrán cometido el fallo" con ellas mismas.

Tras atribuir al Gobierno del PP-A un "plan" consistente en "jugar con la vida de las mujeres para que se tengan que ir a la sanidad privada", el portavoz de Adelante ha considerado que "una consejera que tiene la cara dura de decir que es que están manipulando es un peligro para la sociedad andaluza", y "tendría que salir, pedir perdón, morirse de vergüenza e irse a su casa".

Dicho esto, ha anunciado que su grupo ha registrado preguntas sobre este tema para la sesión de control al Gobierno andaluz en el próximo Pleno del Parlamento, previsto para la semana que viene, en el que la cuestión que él mismo dirigirá al presidente de la Junta se centrará en este asunto, según ha avanzado también para subrayar que Juanma Moreno "va a tener que darnos explicaciones, que contestar y no esconderse", porque si la consejera "no se va se le debería cesar", ha remachado.

"Y si Moreno Bonilla no cesa a la consejera de Salud, es que está de acuerdo con cómo se está gestionando" y "es el responsable de que se esté jugando con la vida de estas mujeres", ha aseverado José Ignacio García para concluir.