Adelante Andalucía urge explicaciones a la Junta por "meteduras de pata" en la adjudicación de destinos de interinos

La diputada de Adelante Andalucía Mari García, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Adelante Andalucía ha urgido este miércoles "explicaciones inmediatas" a la Consejería de Educación por las "meteduras de pata" que, en su opinión, se han cometido a la hora de adjudicar destinos a profesores interinos a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri).

Así lo ha señalado la portavoz adjunta del grupo Adelante Andalucía, Mari García, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha criticado que el Gobierno de la Junta "no hace más que meter la pata" en asuntos como la educación o la sanidad, mientras que el PP "está mucho más preocupado por la tauromaquia que por la sanidad pública", de forma que su "prioridad" no es "el aumento de profesionales en la sanidad o la educación", sino los toros, según ha lamentado.

La parlamentaria ha explicado que "hace unos días se adjudicaron los destinos de los interinos en educación", a quienes "de un día para otro prácticamente" se les comunica dónde van a tener plaza este curso, la cual puede estar a "300, 400 o 500 kilómetros" del lugar donde viven, según ha puesto de relieve.

Mari García ha señalado que se ha producido "un error técnico", según la Consejería de Educación, en la adjudicación de plazas de interinos a quienes se les había avisado ya de "dónde se iban a ir a trabajar", pero a quienes advirtieron de que "ya no se van" a esos lugares, y además tenían que "esperar a ver si se hace una nueva adjudicación de interinos".

La diputada ha remarcado en ese punto que los interinos "son los grandes maltratados en la Junta", víctimas de "precariedad, inestabilidad laboral" e "incertidumbre vital", y ha opinado que hay razones para "indignarse" por lo sucedido con esta adjudicación de plazas.

Según ha continuado explicando Mari García, "cerca de las doce de la noche" de este pasado martes "salieron los nuevos destinos", lo que constituye "un maltrato más" para los interinos que "ya tenían planificado su viaje" y que ahora tienen que adaptar sus planes a las nuevas adjudicaciones de plaza, ha manifestado.

La diputada ha anunciado que desde Adelante Andalucía van a "presentar una pregunta ante la Consejería de Educación porque hacen falta explicaciones inmediatas" sobre "qué es lo que ha pasado", y "una respuesta a este colectivo" de interinos que, "ya de por sí, sufren una precariedad y una inseguridad", y a quienes desde dicho grupo parlamentario han trasladado un mensaje de "solidaridad absoluta".

CRÍTICAS SOBRE LICITACIONES EN EL ÁREA DE SANIDAD

Por otro lado, la diputada de Adelante ha querido "denunciar" en esta rueda de prensa licitaciones de la Junta en materia de sanidad que implican "privatizaciones" de "servicios que deberían ser cien por cien públicos", según ha apuntado.

Así, ha incidido en criticar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha publicado una licitación de más de 13 millones de euros para privatizar los cribados del cáncer de mama", para "la contratación de unidades móviles de diagnóstico" en Sevilla.

Y, por otro lado, ha criticado "otro proceso de externalización de servicios sanitarios que está siendo llevado a cabo en Cádiz", porque "desde el SAS buscan contratar a empresas privadas para que se encarguen de atención complementaria destinada a pacientes pluripatológicos y que necesitan paliativos".

"En este caso, el contrato es de 22,7 millones de euros", según ha detallado la diputada, para quien "esta licitación es un reconocimiento por escrito por parte de la Junta que confirma las carencias" del "sistema sanitario público" andaluz.

Desde Adelante Andalucía denuncian que el Gobierno de Juanma Moreno "intenta hacer negocio con personas en situaciones extremadamente vulnerables, como es el caso de los pacientes paliativos", y frente a ello ha subrayado que su grupo apuesta por "aumentar el número de camas y, además, de profesionales" en el sistema.

Mari García ha incidido en acusar a PP-A y Vox, socios de gobierno en esta legislatura, de "estar blindando la sanidad privada y metiendo dinero a sus amigos" en dicho sector, así como ha considerado "demostrado que la ineficacia de la privatización de la sanidad pública tiene unas consecuencias nefastas para los ciudadanos andaluces", y ahí está "el ejemplo de los cribados de cáncer de mama, que desgraciadamente se cobró vida de mujeres", según ha abundado.

La diputada ha concluido que el "proyecto" del "matrimonio" que conforman PP-A y Vox en la Junta "es seguir privatizando la sanidad pública", y ha avisado de que desde Adelante Andalucía van a "seguir insistiendo y preguntando en el Parlamento qué es lo que pasa con ese dinero público que se va destinando a la sanidad privada constantemente".