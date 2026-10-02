Cádiz acoge este octubre el ciclo 'Leer Queer' con Lidia García y Marcos Augusto como autores invitados

Lidia García, investigadora y divulgadora de la copla y el feminismo, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, tiene previstas en Cádiz diversas actividades literarias este mes de octubre, como el ciclo 'Leer Queer', que contará con Lidia García, investigadora y divulgadora de la copla y el feminismo, y al periodista y escritor, Marcos Augusto, como invitados.

Además, el Centro Andaluz de las Letras coopera en las XV Jornadas de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, dedicadas a la presencia de 'Lo inquietante en la Literatura', con dos encuentros con la escritora argentina Mariana Enriquez y la cubana Elaine Vilar Madruga, según ha indicado la Junta en una nota.

El cartel de octubre comienza con la primera cita del ciclo 'Leer Queer', que el Centro organiza en colaboración con la Fundación Carlos Edmundo de Ory y la Universidad de Cádiz.

Este primer encuentro acogerá a la investigadora y divulgadora de la copla y el feminismo, Lidia García, el día 6 de octubre. Su intervención se titula 'Libertad con peineta: la copla como lugar de resistencia', y en ella repasará el papel de la copla como refugio histórico de la diversidad. La Biblioteca Provincial de Cádiz será escenario de esta actividad a las 19,00 horas con entrada libre.

La Fundación Ory, en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras y el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, pone en marcha dos eventos con motivo de las XV Jornadas de la Fundación, en esta ocasión sobre 'Lo inquietante de la Literatura'.

En el primero de ellos está convocada la escritora y periodista argentina Mariana Enriquez. La autora abordará su obra y trayectoria literaria, caracterizada por utilizar lo sobrenatural para mostrar la realidad social de su país. La Facultad de Filosofía y Letras es el espacio elegido para este encuentro el martes 20 de octubre a las 19,00 horas.

La segunda cita del ciclo 'Leer Queer' llevará hasta Cádiz al periodista y escritor, Marcos Augusto, con motivo de la publicación de su primera novela 'Te hice Dios' (Random House), tras su éxito como poeta. Le acompañará Salvador García, director de la Fundación Ory, el miércoles 28 de octubre a las 19,00 horas en la misma ubicación.

Por último, las XV Jornadas de la Fundación Carlos Edmundo de Ory sobre 'Lo Inquietante' ofrecerán una conversación de la autora cubana Elaine Vilar Madruga, para exponer cómo la narrativa de terror puede provocar la reflexión sobre asuntos tan diversos como el feminismo o los sistemas de poder. Esta cita será el viernes 30 de octubre a las 19,00 horas en la Fundación.