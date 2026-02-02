Adelante apunta que andalucismo es conseguir la gestión propia de los ferrocarriles frente a "un sistema centralista"

Archivo - El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha defendido este lunes, en el inicio de un mes de febrero que concluirá el día 28 con la celebración del Día de Andalucía, que "andalucismo es conseguir que los trenes en Andalucía los gestionemos los andaluces y andaluzas", así como ha demandado que "tengamos trenes de cercanías dignos, de media distancia" y que todo ello redunde en "un transporte público que le sirva a los andaluces".

En rueda de prensa de su responsable de Organización, Néstor Salvador, ha afirmado como reflexión vinculada al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y las dos semanas transcurridas desde entonces que "nos hemos quedado incomunicados por un accidente", de manera que "el sistema ferroviario no funciona", y que la población padece entonces "un sistema centralista que no está funcionando".

"No puede ser que por un accidente nos quedemos 9 millones de andaluces y andaluzas sin conexiones a Madrid", ha seguido argumentando al respeto sobre la gestión de la competencia ferroviaria.

Ha ironizado que con el 28 de febrero en el horizonte "vendrán a ponerse la medalla y hablar de andalucismo tanto el PSOE como el PP".

El dirigente de Adelante Andalucía ha reivindicado que su partido con una propuesta de resolución hace dos años en el Debate sobre el estado de la Comunidad impulsó que el Pleno del Parlamento se pronunciara a favor de asumir la competencia ferroviaria, por lo que ha lamentado que "a día de hoy no se ha hecho nada", mientras ha blandido la convicción de que "los andaluces tenemos que gestionar nuestro modelo ferroviario".

"Los trenes, a los andaluces", ha seguido apuntando Néstor Salvador, quien ha insistido en que "los gestionemos nosotros y que se gestionen bien", ante el lamento de que "este sistema ferroviario es deficiente".

El responsable de Organización ha argumentado que antes del accidente de Adamuz las conexiones ferroviarias de Andalucía "ya eran deficitarias y no solo a Madrid", por lo que ha apuntado que "es una vergüenza lo que está pasando y ya decimos que no solo se centre en la conexión a Madrid, sino que hablemos también de las conexiones de las provincias andaluzas".

Tras recordar que su acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) propiciará una pregunta sobre el accidente de Adamuz en el Parlamento Europeo, ha sostenido sobre su reclamación en este ámbito que "de las ocho provincias de una comunidad como Andalucía, donde casi somos nueve millones de andaluces, en cuatro de ellas no tenemos cercanías, ni en Jaén, ni en Granada, ni en Almería, ni en Huelva".

Seguidamente ha apuntado que en las provincias que sí disponen como son los casos de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla "hay poco y mal" por cuanto por el volumen de población "las frecuencias no son las que deberían de ser" y "no sirven para que los trabajadores vayan a su centro de trabajo y puedan usar el transporte público y no tengan que irse en su coche".

"La responsabilidad es tanto del PSOE, que está a día de hoy en el Gobierno, como del Partido Popular", ha remachado sus afirmaciones en este ámbito.