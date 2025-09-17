Adelante avisa de que Moreno "empieza a no poder ir a ningún servicio público andaluz sin que lo abucheen"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avisado este miércoles que el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, "empieza a no poder ir a ningún servicio público andaluz sin que lo abucheen".

Así lo ha señalado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de la asistencia del presidente de la Junta este pasado martes al acto solemne de apertura del curso de las universidades públicas andaluzas que se celebró en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.

José Ignacio García ha subrayado que Moreno tuvo que "entrar por la puerta de atrás" y salió "con regular cara" de la UPO por las protestas que se encontró a su llegada, y le ha preguntado públicamente "qué ha pasado" para que le suceda eso cuando el presidente "dice que la gente le para" por la calle, "le da abrazos, le aplaude y siempre está en loor de multitudes".

Frente a ello, el portavoz de Adelante ha remarcado que, "cuando va a un centro de salud", al presidente de la Junta "le abuchean", al igual que cuando "va a un colegio" o "se reúne con los del Infoca" --dispositivo andaluz de lucha contra incendios forestales--, y "ahora va a la universidad y también", ha remarcado.

José Ignacio García ha apuntado entonces que lo que cree que está pasando es que "la gente se está empezando a hartar", y Juanma Moreno "empieza a no poder ir a ningún servicio público andaluz sin que la abucheen". Además, ha señalado que lo que le gritaban algunos estudiantes de los que protestaban este martes en la UPO es "'Señor Moreno Bonilla, ratero, devuélvame el dinero'".

"Creo que no hay mayor mensaje y más claridad que lo que decían los estudiantes", ha considerado el portavoz de Adelante, quien ha incidido en advertir de que, "servicio público que pisa, servicio público del que sale abucheado" el presidente Moreno.

"CAMPAÑA DE MENTIRAS Y MANIPULACIÓN" DE LA JUNTA SOBRE SANIDAD

De igual modo, el portavoz de Adelante ha opinado que "algo está poniendo muy nervioso" a Moreno y al PP-A cuando el Gobierno andaluz ha iniciado "una campaña de mentiras y manipulación con respecto a la sanidad andaluza", ya que "en los últimos días han empezado a mentir con los datos sobre gasto sanitario y las listas de espera", ha añadido.

En ese sentido, ha criticado que Moreno ha presumido de que la Junta gobernada por el PP-A "ha superado la media estatal de gasto público en sanidad por habitante" cuando ese es "un dato absolutamente manipulado, porque en esas cifras está todo el dinero público que se está dando a la sanidad privada", y "contar el dinero que se gasta en sanidad simplemente al peso, sin evaluar exactamente hacia dónde se destina ese dinero, es manipular".

Además, ha señalado que si la Junta verdaderamente "gasta todo ese dinero que dicen" en la sanidad andaluza y ésta presenta unos resultados "tan nefastos" como las que arroja, "directamente es que no saben gestionar" los miembros del Gobierno del PP-A.

De igual modo, ha criticado que desde el Ejecutivo de Moreno "sacan pecho porque dicen que han reducido a 108 días, a más de tres meses, la lista de espera" para operaciones incluidas en el decreto de garantías, y ha remarcado que habría que contar también cuál es "la lista para que te vea un especialista", que es "de más de cuatro meses, de 127 días", según ha advertido.

PISOS TURÍSTICOS

Por otro lado, el portavoz de Adelante se ha referido también a la cuestión de las viviendas turísticas, y ha criticado que Andalucía es la comunidad "de toda España" donde "más apartamentos y pisos turísticos hay", algo que ha sostenido que es "fruto de la incapacidad de los dos grandes partidos, del PP y del PSOE, para solucionar los problemas de vivienda".

Dicho esto, ha criticado que la "política" del PP en esta materia pasa por que "se creen pisos turísticos por todos lados y que se vacíen los centros de las ciudades, y que nos convirtamos en una especie de decorado para los guiris", así como ha lamentado que lo que se les "pide a los dueños de los pisos turísticos" para que éstos estén inscritos "oficialmente en el registro y sean legales es una declaración responsable", un simple "papelito", sin que haya después "inspecciones para comprobar que lo que se dice en esa declaración responsable es real", ha censurado.

El portavoz de Adelante ha querido aclarar en ese punto que él "por supuesto" que defiende "el turismo", pero quiere "un turismo con derechos para los trabajadores" y que "permita vivir a los andaluces, y no un turismo para que se forren unos pocos y se lleven la renta que generan los trabajadores andaluces", y en ese punto ha remarcado que "un piso turístico no genera apenas empleo" y, en cambio, "encarece el precio de la vivienda, hace que los barrios pierdan toda su identidad y genera una Andalucía que es un decorado, en el que al final no van a querer ni siquiera venir los guiris", ha avisado.

El portavoz de Adelante ha concluido defendiendo que "se puede conseguir un modelo turístico sostenible, pero hay que creer" en ello, y el presidente de la Junta "está más interesado en defender a Airbnb que a los andaluces", según ha sentenciado.