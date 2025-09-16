CCOO lamenta en el inicio del curso que la Junta "asfixie económicamente" a las universidades públicas por las privadas

Movilización CCOO-A coincidiendo con el acto de apertura oficial del curso universitario andaluz en la Universidad Pablo de Olavide. - CCOO-A

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha alertado de que los retrasos en los pagos comprometidos, el incumplimiento del modelo de financiación y los compromisos adquiridos con las universidades públicas por parte del Gobierno andaluz "es lo que está generando una situación de asfixia económica y produciendo un déficit presupuestario en el que han entrado ya la mayoría de las universidades andaluzas".

En respuesta a esta situación, como ha detallado CCOO en una nota de prensa, se ha llevado a cabo una concentración coincidiendo con el acto de apertura oficial del curso universitario andaluz en la Universidad Pablo de Olavide.

"Con esta movilización queremos visibilizar nuestro rechazo a las políticas de abandono de la universidad pública por parte del Gobierno andaluz. No podemos permitir que se siga deteriorando un sistema que garantiza el acceso a la educación superior a miles de jóvenes andaluces y andaluzas", ha declarado Vega.

En ese sentido, el sindicato ha denunciado que "mientras se recortan recursos y se bloquean inversiones necesarias para las universidades públicas, el Gobierno andaluz facilita el crecimiento de universidades privadas, muchas de ellas sin la solvencia académica, ni el control de calidad exigido al sistema público, a las que se les han venido asignando titulaciones, relegando a prestigiosas universidades públicas, y anteponiendo el negocio de unos pocos al interés general de la ciudadanía".

Respecto a esa cuestión, CCOO ha recordado que "recientemente se han creado cinco nuevas universidades privadas, de muy bajo nivel académico, mientras han entrado en déficit presupuestario cinco universidades públicas andaluzas de reconocido prestigio nacional e internacional".

Así, el sindicato ha exigido el cumplimiento del 1% del PIB que establece la LOSU para una financiación suficiente, estable y justa del sistema universitario público andaluz; el fin del trato de favor a las universidades privadas con recursos públicos y la aplicación de las sentencias y los acuerdos de mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador y de administración y servicios.

El sindicato ha hecho un llamamiento a la comunidad universitaria y a la sociedad andaluza en general a defender con firmeza el modelo público de universidad, "pilar estratégico para el futuro de Andalucía y el único que garantiza la igualdad de oportunidades y el ascensor social".