Adelante busca con plataformas y colectivos aportaciones para impulsar una nueva ley andaluza de transición energética

Adelante Andalucía se reúne en el Parlamento con plataformas y colectivos para impulsar una nueva ley de transición energética. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de plataformas y colectivos contra la industria del biogás de las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén se han reunido este viernes en el Parlamento en el marco de un encuentro organizado por Adelante Andalucía, que está trabajando en impulsar una nueva "ley de transición energética" para la comunidad autónoma.

Así lo ha indicado la propia formación en una nota en la que ha explicado también que Adelante ha aprovechado este encuentro para presentar la "hoja de ruta frente a las 334 plantas de biogás que prevé instalar" el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que se inicia con la interpelación que la diputada de Adelante Begoña Iza tiene previsto dirigir en el próximo Pleno del Parlamento a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez.

Dicha interpelación irá seguida de una moción que se debatirá en el Pleno de finales de octubre, y en la que todos los grupos tendrán que posicionarse, según han subrayado desde Adelante, cuya diputada Begoña Iza ha explicado que, en dicha moción, el "principal punto" es la exigencia de "una moratoria para paralizar todas las autorizaciones a estas industrias hasta que se haga una planificación pública".

"Hoy podemos decir también que Adelante Andalucía ya está trabajando sobre una ley para la transición energética, social y justa en Andalucía", ha anunciado Iza.

Desde Adelante valoran que la jornada "contra el biogás" ha reunido este viernes a una serie de "voces diversas que denuncian las preocupaciones y los problemas que las plantas de biogás están causando en sus municipios".

Adelante Andalucía "tendrá en cuenta todas estas consideraciones en la próxima interpelación y también en la elaboración" de una ley que "garantice que las renovables sí, pero no siendo un negocio, que es lo que acaba siendo todo para Moreno Bonilla", según apuntan desde la formación.

"Renovable sí, pero no así", advierten desde Adelante, desde donde abogan por "una ley que proteja a pequeñas productoras locales, que sea participativa, que se consulte con los municipios afectados y que garantice la energía para los más vulnerables", desde la premisa de que "la energía no es un negocio", sino "un derecho".

Begoña Iza ha destacado que el Plan de Ordenación del Territorio (POT) sigue "sin aprobarse", y la industria del biogás aprovecha "este vacío para invadir el territorio andaluz, hasta el punto de que quieren instalar una industria del biogás a las puertas de Doñana, en el Aljarafe, Sevilla", según ha criticado la diputada.

Entre los asuntos debatidos por las plataformas durante la jornada, desde Adelante han destacado los "perjuicios" de esta industria, que, "además de generar malos olores, provocar posibles filtraciones a los acuíferos y llevar transporte pesado a zonas rurales, aporta muy poco empleo a los municipios". "Estos colectivos lo que están haciendo es organizar una gran respuesta ciudadana a esta locura del biogás de Moreno Bonilla, que no sólo tiene ya 21 industrias funcionando en toda Andalucía, sino que la meta es instalar hasta un total de 334 industrias del biogás por todo nuestro territorio", ha advertido Begoña Iza, que ha concluido avisando de que "desde Adelante Andalucía, vamos a pararlo", porque "esto hay que pararlo", según ha sentenciado.