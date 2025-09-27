Adelante celebra este sábado una mesa redonda de Oskar Matute y Teresa Rodríguez en el marco de su II Escuela de Otoño

Archivo - Los coportavoces de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y José Ignacio García, en una imagen de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía celebra desde la tarde de este viernes en Cuevas del Becerro (Málaga) la segunda edición de su Escuela de Otoño, un evento que ha presentado como previo "a unas elecciones andaluzas que pueden ser en cualquier momento".

El plato fuerte de este evento, que comenzó el viernes con una bienvenida de la fundadora de este partido, Teresa Rodríguez, y del alcalde de Cuevas del Becerro, Pedro Nieblas, es una mesa redonda que tendrá la participación de la propia Teresa Rodríguez, del diputado de EH Bildu Oskar Matute, de la abogada y activista por los Derechos Humanos, Pastora Filigrana, y del periodista Antonio Maestre, que abordarán 'La batalla cultural contra la extrema derecha' a las 19,30 horas.

Además de estos ponentes de mayor protagonismo mediático el cierre de esta II Escuela de Otoño será un mitin de su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de 2026, Jose Ignacio García, previsto a las 21,00 horas del sábado, quien compartirá cartel con el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi', así como con la diputada autonómica Begoña Iza y con quien fuera cabeza de lista por Cádiz a las elecciones al Congreso en 2023, Pilar González.

La actividad de la II Escuela de Otoño de Adelante Andalucía comenzó el viernes a las 18,30 horas con dos mesas simultáneas: La lucha por los servicios públicos en Andalucía y la lucha por el derecho a la vivienda.

Esta II Escuela de Otoño la sitúa Adelante Andalucía como "el pistoletazo de salida a un curso electoral a la espera de que Moreno Bonilla convoque elecciones cuando mejor le salgan sus cálculos", según afirmó en la rueda de prensa de presentación el responsable de Organización, Néstor Salvador.

El dirigente de Adelante fundamentó la elección de Cuevas del Becerro como enclave para su evento con el argumento de que si en la pasada edición eligieron Marinaleda (Sevilla) por su condición de "referente de lucha jornalera", este año obedece a que Cuevas del Becerro supone en estos momentos "una referencia de política municipal alternativa con una candidatura municipalista de izquierdas", de la que ha remarcado que "está plantando cara a las políticas del Partido Popular y mostrando que hay otras formas de hacer política".

Néstor Salvador ha asegurado que la Escuela "ya ha superado todas las expectativas de aforo de personas inscritas" y que cuenta con un cartel de ponentes que "hacen que este fin de semana sea ya una fecha de referencia para la izquierda andaluza", según una nota de este partido.

"Tendremos a referentes en feminismo en todo el Estado como Irantxu Varela o Pamela Palenciano. A economistas que ahora mismo están pensando alternativas como Yago Álvarez o Oscar García Jurado. Una mesa específica sobre antirracismo en momento de avance de islamofobia de la extrema derecha con Chaima Boukharsa. Mesas de viviendas, servicios públicos, municipalismo, ecologismo, presentaciones de libros", siguió explicando el responsable de Organización de Adelante, según una nota.

Adelante defiende que, "frente a una izquierda triste y enfada hace falta juntarse, encontrarse físicamente y pensar colectivamente en cómo cambiar y mejorar las cosas, nosotros somos una izquierda valiente que denuncia lo que haga falta y contra quien haga falta pero también alegre porque para cambiar las cosas hay que hacerlo con la esperanza de poder hacerlo".