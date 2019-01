Adelante consensúa una propuesta para estar en la Mesa del Parlamento aunque sin voto

Actualizado 29/01/2019 14:48:12 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha negociado con el PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) una propuesta por la que podrá tener un representante en la Mesa de la Cámara autonómica aunque sin voto. La confluencia, con 17 diputados, es la única fuerza que quedó fuera de este órgano en la sesión constitutiva de la XI Legislatura a cuenta de los acuerdos alcanzados entre el PP-A, Cs y Vox, que sí permitieron a la fuerza de Santiago Abascal contar con un miembro en la Mesa a pesar de tener menos representación en el arco parlamentario, donde logró doce diputados.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha avanzado que previsiblemente este miércoles habrá un acuerdo en la Mesa que permita incorporar a un miembro de la confluencia y, por tanto, "se cumplirá el artículo 36 del Reglamento".

Sobre el mismo, que recoge que todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa, Maíllo ha apuntado que hasta el momento "se ha incumplido".

"Esperamos que se resuelva, deje de incumplirse ese artículo y dejemos de estar discriminados de la Mesa", ha sostenido Maíllo, que espera que a partir de este miércoles, cuando se reúne la Mesa, "se normalice la situación, que ahora no está normalizada".

No obstante, ha precisado que por el momento el representante de Adelante Andalucía no podrá tener voz y voto, como era su intención inicial, pues esto es algo que "no contempla el Reglamento".

Ahora han cerrado un acuerdo para entrar en la Mesa, que han negociado con los grupos parlamentarios del PSOE-A, PP-A y Cs, lo que no quita que aboguen por actualizar el Reglamento, para lo que la confluencia va a plantear una iniciativa que permita su reforma, como ha explicado Antonio Maíllo.

OTRAS INICIATIVAS

Asimismo, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha explicado que ya han registrado varias iniciativas para que comparezca el Gobierno de Juanma Moreno, al que ve "demasiado ensimismado" y con un ritmo "muy lento" para hacer frente a las necesidades que tiene Andalucía.

De este modo, la confluencia quiere que se celebre un debate sobre la incidencia en Andalucía del proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2019, así como que el Ejecutivo se posicione sobre "la necesidad de regulación" en el sector del taxi.

Igualmente, Adelante Andalucía apremia a abordar la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, toda vez que cree que "es importante adoptar medidas que nos obliguen a negociar la renovación de esos órganos porque ha sido una anomalía no hacerlo en la pasada legislatura".