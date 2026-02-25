Adelante critica las distinciones por el 28F a un torero como Morante y a la "morosa" Paz Vega: "La Junta se ha lucido"

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este miércoles que un torero como Morante de la Puebla y que la actriz sevillana Paz Vega, que figura en el listado de "morosos" de la Agencia Tributaria, vayan a ser reconocidos este año con algunas de las distinciones honoríficas que la Junta de Andalucía concede con motivo del día de la comunidad autónoma que se conmemora el 28 de febrero.

"La Junta de Andalucía se ha vuelto a lucir", ha sentenciado al respecto la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz tras conocerse que Paz Vega va a ser reconocida como Hija Predilecta de Andalucía en este año 2026, así como que José Antonio 'Morante de la Puebla' va a recibir una de las Medallas de Andalucía en la categoría de la Cultura y el Patrimonio.

La representante de Adelante ha acusado al Gobierno del PP-A de "meter a gente de su cuerda en estos homenajes" y de "satisfacer a sus sectores más retrógrados, a los más conservadores", así como de estar "dibujando una realidad de Andalucía que nos preocupa, porque no es la real".

Así, Begoña Iza ha sostenido que la "imagen" que el PP-A tiene de Andalucía "no representa" a la comunidad, y ha lamentado que la medalla de la Cultura que se le va a conceder a Morante de la Puebla no sea "un error", sino "una provocación" con la que, en su opinión, desde la Junta quieren "contentar a su público más rancio, al que ha convertido los toros en una seña de identidad de Andalucía, como si eso fuera todavía así", ha apostillado.

En esa línea, Begoña Iza ha sostenido que "las cifras nos dicen que al 78% de los andaluces no nos gustan los toros", si bien ha apuntado que en Adelante no sorprende esa medalla "teniendo en cuenta el espacio que se le está ofreciendo al mundo taurino en Canal Sur", donde se han destinado "siete millones de euros sólo en retransmitir eventos taurinos en esta legislatura"; en concreto, "143 corridas y novilladas", según ha puesto de relieve.

Teniendo en cuenta "este historial" que demuestra que el PP "protege al mundo taurino, claro que no nos sorprende" que la Junta "considera a Morante de la Puebla como un referente cultural en Andalucía", según ha agregado la diputada de Adelante, quien en todo caso ha aventurado que habrá "personas que aportan a la cultura en Andalucía desde todos los puntos de vista diferentes, desde disciplinas diferentes", y a quienes "les cuesta tanto sacar adelante proyectos" y que la Junta "les conceda ayudas y subvenciones", a quienes también habrá molestado esta medalla "a un torero" con la que la diputada se ha preguntado si es que "estamos en los años 50", en la etapa del "franquismo".

Por otro lado, respecto al título de Hija Predilecta de Andalucía que va a recibir la actriz Paz Vega, la diputada de Adelante ha subrayado que se trata de "una de las mayores morosas de Andalucía, junto con otros personajes como Bertín Osborne", ya que "le debe a 2,3 millones de euros a Hacienda", con la que está "en permanente conflicto".

Begoña Iza ha defendido que, al igual que "cuando hay que acceder" a determinadas "prestaciones de la Junta de Andalucía, o a otros premios, hay que acreditar que no tienes deudas con Hacienda, qué menos que este fuera uno de los requisitos" para ser reconocido con una de las medallas de Andalucía, y "qué menos que se retirara" dicha distinción, porque "desde luego" que Paz Vega "no es una persona ejemplar", según ha sentenciado la parlamentaria de Adelante.

CRÍTICA A LA LEY PROMETIDA POR MONTERO SOBRE LAS HABLAS ANDALUZAS

Por otro lado, a la diputada de Adelante le han preguntado por la ley que ha prometido impulsar la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, si alcanza el Gobierno andaluz tras las elecciones previstas para este año, para proteger las hablas andaluzas.

Begoña Iza ha señalado que a Adelante le parece "magnífico" proteger las hablas andaluzas, pero considera que dicha iniciativa de la dirigente socialista es, "de nuevo, una excusa para las 'peleítas' de siempre entre el PP y el PSOE".

"Nos parece una medida oportunista" que se anuncia "en precampaña" electoral, según ha abundado la representante de Adelante, quien también ha señalado que a esta comunidad se la ha "oprimido, menospreciado y despreciado de Despeñaperros para arriba", y los socialistas "también han sido responsables de esto".

CELEBRACIÓN DEL 28F

Finalmente, y también a preguntas de los periodistas sobre cómo va a celebrar Adelante Andalucía este próximo 28 de febrero, la diputada ha recordado que la formación va a organizar un "festival de cultura andaluza" la víspera, el viernes día 27 en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el que se va a dar "espacio a grupos musicales que reivindican nuestra identidad", y en el que se va a contar con la colaboración de "muchas personas".

La parlamentaria ha destacado que ya se han agotado las entradas para este festival, que, de este modo, "ya está teniendo mucho éxito antes de empezar", según ha valorado.

Ya el mismo sábado, 28 de febrero, Adelante asistirá al habitual Pleno institucional que se celebra en el Parlamento y, posteriormente, se sumará a la manifestación que convoca la plataforma por el 28 de febrero en Sevilla, a la que se suelen sumar "todas las organizaciones que no solemos acudir a las medallas de Andalucía porque creemos que eso no nos identifica como pueblo", según ha indicado Begoña Iza antes de concluir señalando que este 28F será para Adelante una jornada "de celebración y de lucha, como no puede ser de otra manera".

