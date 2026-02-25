La Junta defiende que la trayectoria de Paz Vega "avala perfectamente" su distinción como Hija Predilecta de Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 25 de febrero de 2026, en Sevilla, (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este miércoles que la "trayectoria profesional" de la actriz sevillana Paz Vega "avala perfectamente" que haya sido reconocida este año 2026 con el título de Hija Predilecta de Andalucía.

Así lo ha señalado el consejero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz que ha aprobado los decretos por los que se acuerdan los nombramientos del cantante onubense Manuel Carrasco y de la citada María de la Paz Campos Trigo, Paz Vega, con los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía de este año 2026.

De igual modo, el Consejo de Gobierno también ha designado a las personas e instituciones que recibirán el resto de las distinciones que, por el día de Andalucía que se celebra el 28 de febrero, concede la Junta, y que se entregarán en una gala este próximo sábado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Antonio Sanz ha defendido el nombramiento de Paz Vega como Hija Predilecta de Andalucía en respuesta a una pregunta en la referida rueda de prensa al hilo de las críticas que, por ejemplo desde la formación Adelante Andalucía, se han realizado acerca de la concesión de dicho reconocimiento a Paz Vega pese a figurar en la lista de "morosos" con Hacienda que publica anualmente la Agencia Tributaria.

El consejero de Presidencia ha replicado que "es indiscutible" la "trayectoria profesional" que tiene "una actriz de la magnitud" de Paz Vega, que atesora "éxitos" también incluso como directora de cine, según ha subrayado.

Respecto al "resto de asuntos" --en alusión a su inclusión en el listado de morosos con Hacienda--, Antonio Sanz ha señalado que "todo el mundo tiene derecho a defenderse, y hasta que no existan otras conclusiones", en el Gobierno andaluz piensan que "la trayectoria" de Paz Vega "avala perfectamente este reconocimiento" como Hija Predilecta de Andalucía, ha zanjado.