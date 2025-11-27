Adelante critica a Moreno gestión de "no saber nada de lo malo": "Quiero dinero para la pública; usted, para Asisa"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves durante su intervención en el Pleno del Parlamento durante el Debate sobre el estado de la Comunidad. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, le ha recriminado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad haber protagonizado una gestión donde "no sabía nada de lo malo" y que el propósito de esta legislatura ha sido siempre "no manchar el traje impoluto de Juanma Moreno" y no alterar "la sonrisa profidén".

Con una cita del presidente estadounidense Abraham Lincoln como referente de ese análisis, esa que concluye con la afirmación de que "no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha sostenido que la aspiración ha sido proyectar entre los andaluces que Moreno "no sabía nada de lo malo, pero de lo bueno, el primero".

"Usted no sabía nada de corrupción, de los problemas de la sanidad, de la educación", ha afirmado García sobre el perfil de gestión del actual presidente andaluz, antes de señalar que "los grandes casos de corrupción del PP en Andalucía tiene como denominador común la pandemia".

Ha sostenido en su retrato el portavoz de Adelante que en la pandemia de coronavirus mientras "los andaluces estaban muertos de miedo, con gente perdiendo la vida, los sanitarios dejándose lo mejor de sí mismos, mientras altos cargos del PP se estaban forrando", en alusión al caso Mascarillas que ha sacudido la gestión de la Diputación de Almería.

Ha leído comentarios del grupo de uasap de los vicepresidentes de la Diputación de Almería cuando el 30 de marzo de 2020 en España se contabilizaban 7.340 fallecidos, 236 andaluces, con ese "tu polla no para de maquinar", para recordar que de un contrato de dos millones de euros, "un 46% fue a los bolsillos de los dirigentes del PP en comisiones ilegales", para precisar que esa conclusión es de un auto de un juez.

A la vez ha recordado que Moreno incluyó con un puesto en la dirección del PP de Andalucía en el XVII congreso regional celebrado este mes de noviembre al "jefe de esta mafia", en referencia al expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

José Ignacio García ha asegurado que su partido tiene "las manos libres en financiación y en corrupción", mientras ha reivindicado que "este grupo es el único que defiende la financiación gobierne quien gobierne", apostando por "una financiación justa", que incluye "una nueva deuda histórica con un Fondo Transitorio de Nivelación, que se cumpla con el 18% del Estatuto de inversión de los Presupuestos Generales del Estado y que se ejecute".

Ha seguido ahondando en el asunto para afirmar que "el principio de ordinalidad es una barbaridad, no lo vamos a apoyar", antes de espetarle al presidente andaluz cierta incoherencia por cuanto ha blandido que "yo quiero el dinero para la sanidad pública y usted lo quiere para Asisa; yo lo quiero para vivienda pública y usted para las VPO de 350.000 euros".

