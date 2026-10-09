Adelante empieza a recoger los más de 6.000 avales necesarios para poder presentarse el 29N en las ocho provincias

Archivo - El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García (c) durante el acto de cierre de campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha comenzado esta semana una campaña de recogida avales en las ocho provincias andaluzas para poder presentarse a las elecciones general del próximo 29 de noviembre. La formación tiene hasta el 26 de octubre para entregar al menos 6.514 avales en el conjunto de la comunidad.

Según recoge el artículo 169.3 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, los partidos que "no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones", como es el caso de Adelante, "necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección".

De esta forma, tendrá que recoger en Sevilla, 1.556 avales; Málaga, 1.214; Cádiz, 1.004; y Granada, 727. En las demás, Córdoba necesitaría 628; Jaén, 501; Almería, 485; y Huelva, 399, según han detallado fuentes de Adelante a Europa Press con datos censales de una nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 27 de marzo de 2026, anterior a las elecciones autonómicas del 17M.

Asimismo, desde la formación se han marcado el objetivo de conseguir "al menos" un 30% más de firmas, "dato aconsejado por la Junta Electoral en caso de que se invaliden algunas firmas". El plazo de presentación de los avales empieza el 21 de octubre hasta el 26 de octubre, pero el partido "espera tener todas las firmas recogidas para el próxima semana".

El partido ha activado este jueves y viernes puntos de recogidas de firmas en Sevilla y Huelva. Asimismo, han informado a través de redes sociales de que empezarán a recoger avales en las sedes provinciales de Almería y Granada a partir del próximo 13 de octubre.

"En cada una de las provincias, los responsables provinciales se encargarán de recibir estos formularios firmados y de organizar eventos de recolección de firmas", ha explicado el partido. Las firmas deben incluirse dentro de los modelos impresos elaborados para ello, que además solicitan otras informaciones como el nombre completo del aval, DNI, sexo, fecha de nacimiento y el municipio de inscripción en el censo.

En paralelo, Adelante continúa con su proceso interno para elegir a su cabeza de lista para las generales. El portavoz de la formación, José Ignacio García, se ha autodescartado como candidato y ha confirmado que tampoco será la coportavoz del partido, Teresa Rodríguez, ni el ex alcalde de Cádiz, José María González Santos 'Kichi'.

"Yo creo que hace falta un poquito de cara nueva, de oxígeno, porque creo que eso también es lo que ha traído Adelante Andalucía", subrayaba en una atención a los medios este lunes en el que apostaba por "caras nuevas" para las listas del 29 de noviembre.

Adelante Andalucía se presentó en las últimas elecciones generales de 2023 con una lista única en la provincia de Cádiz. Una candidatura que estuvo encabezada por la exsenadora Pilar González y que tuvo como números 2 y 3 a Teresa Rodríguez y José María González Santos 'Kichi', respectivamente. El partido obtuvo 9.064 votos, un 1,4% del total, en la provincia.