Adelante enmienda a la totalidad la Ley para la Sostenibilidad del Territorio que "vuelve al pelotazo urbanístico"

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) impulsado por el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) al entender que con ella se "vuelve al pelotazo urbanístico".

Así lo ha manifestado el portavoz adjunto de Adelante en el Parlamento, Guzmán Ahumada, en una rueda de prensa en la Cámara andaluza en la que ha criticado que del texto de la ley "no se pueden deducir" que, como "vende hacia fuera" la Junta, sea una ley "necesaria, inaplazable para acabar con la dispersión normativa y seguir agilizando trámites" en materia urbanística.

Frente a eso, el diputado de Adelante ha indicado que se trata de "un pastiche muy farragoso, un corta y pega constante de la LOUA --Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía-- y la LOTA --Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía"--, donde se "ha simplificado administrativamente todo aquello que sobraba para su verdadero propósito", que es el de una "vuelta a la nefasta Ley del Suelo" del Gobierno de José María Aznar, por la que "todo suelo era susceptible de poder ser urbanizado", según ha advertido.

En esa línea, Ahumada ha señalado que "quitar trámites en esta ley es eliminar controles medioambientales necesarios para contribuir de cara al futuro con un urbanismo planificado, ordenado y en el que el objetivo principal sea cubrir las necesidades de todos".

"Con este texto, la 'Revolución verde' de Juanma Moreno se queda en volver al pelotazo urbanístico", según ha lamentado el portavoz adjunto de Adelante antes de apostillar que incluir en el título de dicha ley la palabra 'sostenibilidad' podría ser una broma si no fuese algo tan serio".

Y es que, según ha incidido, "esta ley ni protege ni planifica en las políticas de urbanismo, no valora los recursos, los servicios necesarios para el desarrollo urbanístico al que esta ley le abre las puertas, ni se plantea cómo aprovechar las construcciones existentes a medio terminar, o terminadas pero vacías".

"Es volver a la política del 'boom' inmobiliario", del que Andalucía "sigue pagando sus consecuencias", según ha aseverado el también representante de Unidas Podemos por Andalucía, que ha concluido que la Lista "no es la ley que Andalucía necesita", que "únicamente puede responder a las demandas de quienes tienen en la especulación el AND de sus negocios", y a través de la que "se da manga ancha a construir allá donde en el anterior 'boom' inmobiliario no dio tiempo a construir".