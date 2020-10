Adelante espera que el Debate de la Comunidad vaya "al fondo de los problemas" y no sea "demagogia y política barata"

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía espera que el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se va a celebrar desde este martes en el Parlamento andaluz vaya "al fondo de los problemas", que la Junta no "eluda" su responsabilidad y que no se dedique a "dirigir sus disparos al Gobierno central" y que, por tanto, no sea de "demagogia y politiqueo barato".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de la confluencia, José Ignacio García, ha mostrado su preocupación por que lo que se viva en el Parlamento durante el referido debate "no se parezca a las preocupaciones de los andaluces y entremos en un debate ficticio del clásico debate del bipartidismo PSOE-PP y al final no se hable de las preocupaciones de los andaluces".

"Nos preocupa que este Gobierno lo que haga sea dirigir sus disparos al Gobierno central, que tiene muchas críticas y que hay que hacérsela, pero sin eludir la responsabilidad del Gobierno andaluz", ha sostenido el portavoz de Adelante, que también pide que no sea un debate exclusivamente sobre los fondos europeos.

Desde Adelante confían en que "no haya una enorme diferencia entre lo que se habla en el Parlamento y lo que habla la ciudadanía andaluza" porque de ser así "sería un signo de que algunas cosas no funcionan en Andalucía".

Por eso, reclama que "se vaya al fondo de los problemas en Andalucía" ya que entiende que "los fondos europeos, si no se plantea un abordaje estructural de los problemas y se cambia el modelo productivo, por mucho dinero que venga no va a solucionar nuestra situación de dependencia y nuestra situación de periferia económica".

La confluencia defenderá un paquete de propuestas "destinadas a cambiar la base de cómo funciona la economía andaluza, una economía dependiente y que no permite el bienestar de millones de andaluces", ha avanzado García, que ha apuntado que si el Debate sobre el Estado de la Comunidad no sigue estos pasos "será demagogia y politiquería barata".

"Tenemos que ir al fondo de los problemas, sino estaremos siempre en las mismas", ha zanjado el portavoz adjunto del grupo parlamentario.