Adelante exige a Moreno "tomarse en serio ser presidente" y escuche a afectadas de cáncer en vez de "ir a El Hormiguero"

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "se tome en serio" el ejercicio de su cargo "en vez de irse a El Hormiguero", en alusión a su presencia esta noche en este programa de entretenimiento de Antena 3 Televisión y sobre el que ha asegurado que es un programa donde "se hacen comentarios machistas".

Como contrapartida ha exigido al presidente andaluz que "debería de escuchar lo que dicen las mujeres andaluzas y lo que dicen las asociaciones afectadas por el cáncer y las afectadas por los cribados", según ha afirmado su responsable de Organización, Néstor Salvador, durante una rueda de prensa en la sede regional.

El dirigente de Adelante ha esgrimido igualmente las manifestaciones que hizo el viernes Moreno en Jaén durante la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer por considerar de "poca vergüenza" que en ese escenario planteara que los andaluces "se tomaran muy en serio la participación en los cribados de cáncer".

Ahí llegó a plantear Moreno que un 60% de los destinatarios de los cribados de cáncer de colon ignoraban las pruebas propuestas, entre las cuales están el envío de kits a los domicilios de la población de corte de este cribado.

Le ha recriminado al presidente andaluz esa apelación a la población con la actitud que mostró durante la crisis de las mamografías no concluyentes del cribado de cáncer de mama y que la exigencia sea ahora que "no nos tomamos en serio el tema de los cribados".

Salvador ha instado al presidente de la Junta a "que se lo diga a sus consejeros de Sanidad", a quienes ha situado como "los responsables de esta crisis y los cribados", antes de ironizar que Moreno con sus afirmaciones en ese congreso de cáncer "está cerca de echarle la culpa a las mujeres de esta crisis".

Ha recordado el responsable de Organización de Adelante que el Gobierno andaluz "tiene más de 200 denuncias por los fallos de su gobierno en el tema de los cribados" y seguidamente le ha recriminado que "a día de hoy no sabemos ni por qué ni cómo sucedió".

En el marco de ese congreso regional le ha criticado que Moreno no se detuviera con el caso una afectada "que tenía cortado el pecho, un 20% de su pecho, por culpa de su nefasta gestión" y, tras afirmar que ella "le tuvo que llamar a gritos", Moreno no tuvo "con ella ni una palabra". Ha exigido a Moreno que se reúna con las afectadas del cribado de cáncer de mama como "muestra, primero, de respeto a las víctimas y segundo, de tomarse en serio el tema de los cribados de cáncer".

De igual forma ha instado al Gobierno andaluz a ser consciente de la movilización que hubo este domingo en las calles con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8M, por cuanto ahí se recordó también esa crisis de los cribados de cáncer de mama, por lo que ha lamentado que "se ha dejado de confiar en el sistema de salud por culpa de su gestión" y le ha pedido "ser más humilde y tomarse en serio lo que está pasando y escuchar a la calle".