Adelante habla de "teatrillo" de PP y Vox para formar la Mesa del Parlamento: "Se van a poner de acuerdo"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención a los medios en el Parlamento de Andalucía. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha calificado como "teatrillo" la falta de acuerdo entre PP-A y Vox para conformar la Mesa del Parlamento, donde finalmente los populares han obtenido cinco de los siete puesto mientras que Vox se ha quedado fuera.

"No hemos visto más que un teatrillo de la derecha, para que no hablemos de los problemas importantes, pero vereís como se ponen de acuerdo, no tengo la menor duda", ha afirmado este jueves en una atención a los medios tras la sesión constitutiva con la que ha empezado la XIII legislatura de la cámara andaluza.

En paralelo, García ha defendido el papel de Adelante en el Parlamento como "la oposición más contundente contra la derecha y la extrema derecha". "No vamos a dejarle pasar ni una, así de claro", ha afirmado a la par que ha puesto el foco en los derechos de las mujeres, las personas Lgtbi y las personas migrantes.

"Vamos a intentar meter un poquito de vida real en el Parlamento, más allá del politiqueo", ha subrayado.

Adelante Andalucía ha propuesto a su diputada por Sevilla, Begoña Iza, a todos los cargos de la Mesa del Parlamento, incluyendo la presidencia, aunque en ninguno ha recibido más votos de los ocho parlamentarios de la formación. Iza sería la vocal del partido en la Mesa, aunque sin derecho a voto.