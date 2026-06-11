Maíllo critica el "uso desproporcionado" del Parlamento por parte del PP-A para conformar la Mesa

El parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en una atención a los medios en el Parlamento andaluz. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el "uso desproporcionado" de la Mesa del Parlamento andaluz por parte del PP-A quien ocupa cinco de los siete cargos que conforman en órgano de la cámara.

"Conseguir que el Parlamento sea lo más cercano a Andalucía es la prueba de nuestro éxito en el trabajo parlamentario frente a un PP que se hace con la mayoría absoluta de la mesa del Parlamento y que controla los tiempos en contra de la proporcionalidad y de los resultados de las elecciones", ha señalado en una atención a los medios tras la sesión constitutiva de inicio de la XIII Legislatura.

En esta línea, Maíllo ha asegurado que van a presentar a partir de este viernes iniciativas parlamentarias "en defensa de los servicios públicos". Asimismo, ha destacado que PP-A y Vox "van a seguir con la negociación a pesar del no acuerdo para la Mesa".

Por Andalucía ha propuesto a su diputada Esperanza Gómez para la vicepresidencia y la secretaría aunque solo ha obtenido los votos de los cinco parlamentarios de la coalición. La diputada por Sevilla ocuparía una vocalía en la Mesa, aunque sin voto, al tener que estar representadas todos los grupos parlamentarios en la misma.