Adelante llama a la calle el 28F para defender el autogobierno andaluz "frente al ninguneo del tripartito de derechas"

Adelante Andalucía ha lanzado la campaña 'Andalucía no se vende' llamando a los andaluces a movilizarse de manera masiva este 28F, Día de Andalucía, en defensa del autogobierno, para decir que "hay una Andalucía que no se resigna frente a quienes quieren ningunearla" y frente a un "Gobierno tripartito del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox" que "plantea la ley de la selva en política económica y que habla de vender a trozos el patrimonio de los andaluces".

Así lo han trasladado en rueda de prensa los portavoces de las cuatro formaciones políticas que conforman Adelante Andalucía, el portavoz parlamentario y líder de IULV-CA, Antonio Maíllo; la portavoz adjunta de la confluencia y dirigente de Podemos, Ángela Aguilera; y las responsables de Izquierda Andalucista, Pilar Távora, y Primavera Andaluza, Pilar González.

"Nunca estuvo el autogobierno andaluz tan lejos de Andalucía como lo está en este momento", ha sostenido Aguilera, que cree que, por tanto, "nunca tuvo que ser tan fuerte la defensa del autogobierno andaluz como en este momento", dando una "respuesta contundente de defensa del gobierno andaluz que tanto esfuerzo nos costó conseguir".

De este modo, ha garantizado que la confluencia no hablará de problemas "ajenos" a Andalucía y que su labor es "defender los derechos de los andaluces y hablar de sus problemas", cuando ha resaltado que las dos iniciativas que han presentado en el Parlamento van en esta línea: una para blindar Doñana, "para defender la herencia común andaluza de la agresión de Gas Natural y de las puertas giratorias de los políticos", y otra "para defender a los más débiles, los niños, con una ley que haga posible que estén en condiciones dignas en las aulas", con la ley de bioclimatización.

Y es que, como ha recalcado Aguilera, "defender el 28F es defender las políticas sociales andaluzas" cuando ve que "el autogobierno andaluz está en peligro con el gobierno de las tres derechas".

De su lado, Maíllo ha apelado a la sociedad andaluza para que participe de manera masiva en la manifestación que se celebrará el jueves a partir de las 12,00 horas por la capital hispalense frente a un Ejecutivo que conforman "fuerzas centralistas" y al que sostiene un partido "que quiere cargarse la autonomía".

Este 28F debe salir a la calle, a su juicio, "una Andalucía de esperanza que no se resigna al planteamiento retrogrado y reaccionario que se intenta implantar, lanzando un mensaje de esperanza a España: que desde Andlucía queremos construir un país desde la solidaridad, la cooperación y la igualdad".

"Tenemos que movilizarnos porque en el espacio de la calle se puede establecer el inicio de una alternativa, que no alternancia, al tripartito, frente al que construyamos una Andalucía solidaria, que recupere derechos y que dignifique los derechos de la mayoría social", ha abundado el coordinador general de IULV-CA.

De su lado, Pilar González ha advertido de que "las derechas" pretenden que lo que representa el 28F "pase al olvido", de ahí que defienda que frente a eso "hace falta una fuerza política andalucista" porque, además, "la memoria es vital pero hace falta proyectar futuro porque viene una posverda teñida de derechas". Y así, avisa de que "van a intentar de desnaturalizar el 28F, quitarle contenido y dejarlo como una fiestecita de entrega de medallas, cuando es la justicia social, el futuro y la esperanza del pueblo de Andalucía".

Pilar Távora ha llamado a que este años los andaluces digan en la calle que no "a todos los que nos quieren meter en la involución política, social y cultural". "No vamos a renunciar a nada de lo que hemos conquistado, ni un solo paso atrás", ha apostillado para afirmar: "Ya pueden venir a caballo o elefantes que aquí no se da un paso atrás, nadie nos va a robar nuestro derecho autonómico, el 28F Andalucía parió una realidad nacional y no nos lo van a quitar".

CON EL PSOE-A, "COINCIDENCIA PERO NO COHERENCIA"

Al hilo de que el PSOE-A haya dicho que afrontará este 28F con la "preocupación de ser la primera vez en 37 años con un Gobierno en la Junta que pone en riesgo esa autonomía", Maíllo ha advertido de que con los socialistas tienen "coincidencia" pero que no son "coherentes" porque "desde que llegaron a la oposición hablan de recortes de derechos cuando en el Gobierno, de la mano de Cs, recortaron 600 millones de euros" en los ingresos la pasada legislatura.

"Somos una fuerza que a penas tenemos 75.000 votos menos que un partido que gobierna como es Cs y nos diferenciamos del PP-A en que tiene nueve diputados más que Adelante Andalucía, por lo que somos una fuerza muy importante y coherente porque defendemos lo mismo en la anterior legislatura con el PSOE-A y Cs y ahora con el PP-A y Cs", ha sostenido.

Tras señalar que este 28F tiene el "aliciente" de la alianza social frente a la "aritmética imperturbable de Vox-PP-Cs", Maíllo ha avisado de que al PSOE-A, en la calle, "le correrían a gorrazos", por eso "Adelante Andalucía tiene esa responsabilidad frente a un PSOE-A que tiene tiempo de amortización de su propia gestión".

Por todo, el dirigente de IU cree que "lo importante es apelar a la unidad de la gente y la movilización en la calle este 28F, decir que hay una Andalucía que no se resigna frente a quienes quieren ningunearla", mientras que Aguilera ha animado a los socialistas a reflexionar "y pensar por qué tenemos a nuestro autogobierno en condiciones insólitas, porque es responsable de no haber tejido esa complicidad con el pueblo para sentirnos orgullosos como pueblo".

"No ha tenido interés de que los andaluces nos sintiéramos orgullosos de quienes somos, y de aquellos polvos, estos lodos", ha remachado la dirigente de Podemos, que ha insistido en que "autogobierno andaluz es igual a justicia social" y que los andaluces "debemos salir a la calle este 28F a defender nuestro autogobierno".