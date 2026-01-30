La cifra de hospitalizados por el accidente de Adamuz (Córdoba) baja a 17 tras el alta de un adulto

Archivo - Vista exterior del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que causó 45 fallecidos, ha descendido este viernes a 17 personas tras recibir el alta un adulto, a la vez que otro adulto ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, donde permanecen ingresados dos adultos, y un tercero está en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Por lo que se refiere a los hospitalizados, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 109 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 16 adultos y un menor.

En relación a los cambios sobre el parte de este jueves, además del traslado de un adulto de UCI a planta en el Hospital Reina Sofía, el alta mencionada la ha recibido un adulto en el Hospital Cruz Roja, al tiempo que se ha realizado el traslado de un adulto del Hospital Cruz Roja de Córdoba al Hospital Infanta Elena de Huelva. Así, en planta de hospitalización de los hospitales andaluces permanecen 13 personas, en concreto 12 adultos y un menor.

En cuanto a los adultos, seis de ellos están en el Hospital Universitario Reina Sofía; tres en el Hospital Infanta Elena de Huelva; dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva; uno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.