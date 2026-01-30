El Ballet Flamenco de Andalucía abre un ensayo a personas con alzhéimer para "activar recuerdos con la música"

Ensayo del Ballet Flamenco de Andalucía para personas con alzhéimer - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Ballet Flamenco de Andalucía, la compañía pública de danza de la Consejería de Cultura y Deporte, ha anunciado este viernes que ha recibido la visita de una delegación de personas con alzhéimer y otras demencias, familiares y cuidadores a un ensayo de 'Pineda. Romance popular en tres estampas'. La actividad, organizada por la Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFeafa) y el Instituto Andaluz del Flamenco, se inscribe en los actos conmemorativos del 30 aniversario de ConFeafa, celebrado a finales de 2025 bajo el lema 'Treinta años de memoria compartida'.

Según ha informado la Junta en una nota, se trata de una experiencia pionera orientada a explorar el potencial del flamenco a través de la danza y la música como herramienta de conexión emocional y activación de recuerdos en personas con deterioro cognitivo.

Así, durante el ensayo, las personas asistentes se han acercado al proceso creativo del elenco del Ballet Flamenco de Andalucía mediante una selección de escenas de la propuesta estrenada en 2024, un espectáculo inspirado en la obra teatral Mariana Pineda de Federico García Lorca, en el que la música, el movimiento y la emoción se convierten en vehículos de expresión artística y evocación de la memoria.

La directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, ha destacado que "el flamenco tiene una capacidad única para generar emoción y establecer vínculos profundos, y ponerlo al servicio de las personas con alzhéimer es también una forma de reivindicar su dimensión humana y social".

Por su parte, la presidenta de la Confederación Andaluza de Alzheimer, Ángela García Cañete, ha agradecido la sensibilidad mostrada por la Consejería de Cultura y Deporte y ha subrayado que "la música y el baile son herramientas fundamentales dentro de las terapias no farmacológicas, ya que activan recuerdos, emociones y vínculos que permanecen incluso cuando la enfermedad se encuentra en fases avanzadas". Asimismo, ha añadido que "en Andalucía, el flamenco forma parte de nuestra memoria colectiva como pueblo y cuenta con un enorme potencial para generar bienestar en las personas con demencia".

Tanto ConFeafa como la Consejería de Cultura y Deporte han coincidido en señalar que este tipo de iniciativas refuerzan la colaboración entre los ámbitos cultural y sociosanitario, al tiempo que contribuyen a visibilizar una mirada más humana, inclusiva y comprometida con la realidad cotidiana de las personas con demencia y de quienes se encargan de su cuidado.