Adelante llama a sumar militantes tras lograr el grupo parlamentario en las últimas elecciones

Asistentes ondean banderas de Adelante Andalucía en el acto de cierre de campaña celebrado en la capital andaluza. - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha llamado esta semana a través de sus redes sociales a afiliarse en la formación tras conseguir grupo parlamentario en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. La formación consiguió sumar seis escaños más, hasta llegar a los ocho, con unos 400.000 votos que le dieron asientos en el Parlamento en todas las provincias menos Jaén y Almería.

"Adelante ha llegado para quedarse", así reza el mensaje en la cuenta oficial del partido en la red social 'X' apelando a la militancia a formar parte de la formación, que ya ha mostrado su interés en reforzar sus candidaturas de cara las elecciones municipales de mayo de 2027 y poder presentar en solitario a las próximos comicios nacionales.

"Creemos que el mandato que sale del 17 de mayo es seguir con la línea en la que estamos actualmente. Si hubiera algún cambio lo debatiremos, pero ahora mismo no está encima de la mesa", ha afirmado García este viernes en una atención a los medios tras ser preguntado por una posible coalición nacional con Gabriel Rufián, una opción que el portavoz de Adelante ha descartado.

En la misma atención en el patio del Parlamento, García anticipaba que en los próximos días anunciaran el número de militantes y simpatizantes con los que cuenta la formación. Una cifra, que según han indicado fuentes del partido a Europa Press, "ha aumentado bastante".

Especialmente se habría notado este incremento tras los debates electorales televisados durante la campaña, así como el inicio de la campaña de voluntarios anunciado por redes sociales. "Desde el domingo esta siendo un aluvión, cada hora aumenta la cifra", han subrayado las fuentes del partido.

Según la página web del partido, existen dos opciones para apoyar a la formación militante y simpatizante. La cuota de militante oscila entre los seis y diez euros de forma normal, alcanzando los 40 euros en cuota solidaria y reducida hasta los tres euros.

Con este llamamiento, Adelante busca canalizar el apoyo popular mostrado en las urnas y en las redes sociales donde ha llegado a los 61.000 seguidores en Instagram, siendo el partido más seguido en esta red social a nivel andaluz.