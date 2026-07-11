La Junta convocará este mes 381 plazas fijas de funcionarios mediante el sistema de oposición y en turno libre

Archivo - Junta pacta con sindicatos 7.215 plazas de personal temporal e interino, de las que 4.500 son para docentes. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia convocará antes de que este mes un total de 381 plazas de funcionarios de carrera por el sistema de oposición y en turno libre correspondientes a distintos cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad.

De estas 381 plazas, una parte de las convocatorias se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León y su plazo de presentación de solicitud continúa abierto. El resto se publicarán a lo largo de las próximas semanas hasta completar toda la oferta prevista antes de que finalice julio.

Entre las plazas a convocar destacan las 99 de la Escala de Veterinarios del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, "fundamentales para el desarrollo de funciones relacionadas con la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el apoyo al sector ganadero de Castilla y León", han destacado desde la Consejería de la Presidencia.

Además, se convocarán 86 plazas del Cuerpo de Gestión y 81 del Cuerpo Superior, destinadas a seguir reforzando el funcionamiento de la Administración autonómica y la prestación de servicios a los ciudadanos.

La convocatoria también incluye 50 plazas de la Escala de Farmacéuticos del Cuerpo Facultativo Superior Sanitario, "que desempeñan funciones esenciales en el ámbito de la salud pública y del control farmacéutico", además de 30 plazas ya convocadas para personal médico (21 de la Escala Sanitaria de Médicos y 9 de la Escala Sanitaria de Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o de Empresa), así como 18 plazas para ATS o Diplomados Universitarios en Enfermería.

Por último, se convocan plazas para otros perfiles técnicos especializados, como inspectores de Consumo, ingenieros técnicos de Obras Públicas, geólogos y químicos.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha explicado que la convocatoria de estas plazas responde al compromiso de la Junta de Castilla y León "con unos servicios públicos cada vez más eficaces y con una administración preparada para afrontar los retos presentes y futuros, incorporando nuevos profesionales altamente cualificados e impulsando el rejuvenecimiento de las plantillas".