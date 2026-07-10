Almeida encuadra las críticas a la organización del Mad Cool a que "la alcaldesa de Getafe está en campaña electoral"

El grupo musical Arde Bogotá durante su actuación en el Mad Cool 2026, en el recinto Iberdrola Music, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Mad Cool cumple diez años y vuelve a reunir durante varios días a algunos de los principales artistas nacionale - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha encuadrado las críticas a la organización del Mad Cool a que "la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, está en campaña electoral de cara a 2027".

Desde San Blas-Canillejas, el primer edil ha asegurado que "la movilidad ha mejorado considerablemente respecto a la primera edición de Mad Cool", sin obviar en que se está "siempre en un proceso de mejora continua". Almeida ha constatado que "se han incrementado las frecuencias tanto de Cercanías, como de Metro y autobús para que las más de 50.000 personas que todos los días acuden a Mad Cool lo puedan hacer en las debidas condiciones de seguridad".

No ha obviado que "todo evento multitudinario presenta una serie de inconvenientes y dificultades", algo "innegable", pero "eso no quiere decir que Mad Cool no se deba celebrar dado que se ha mejorado mucho por parte de los organizadores". "Lo que sospecho es que la alcaldesa de Getafe está en campaña electoral para el 2027", ha lanzado.