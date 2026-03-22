Adelante lleva al Parlamento la creación de "un sistema público de cuidados" dentro de 18 propuestas sobre igualdad

Archivo - El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Mixto-Adelante Andalucía sobre blindaje de los derechos de las mujeres y de lucha contra el machismo estructural, que ejecuta a través de dieciocho propuestas.

Propone la creación de "un sistema público andaluz de cuidados", para lo que apuesta por ampliar las escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años, reforzar la atención a la dependencia y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector de cuidados.

Reclama también Adelante que la Junta desarrolle una red pública andaluza de centros integrales para mujeres, con presencia en todas las provincias, y ahí se ofrezca "atención psicológica, asesoramiento jurídico, acompañamiento social y apoyo para la autonomía económica".

Pide a la Junta la creación de un observatorio andaluz contra el machismo y los discursos de odio contra las mujeres con la tarea de "analizar y monitorizar campañas de desinformación y ataques a las políticas de igualdad".

Busca la iniciativa reclamar al Gobierno andaluz que "blinde el presupuesto" de estas políticas y "revierta la infrafinanciación", además de garantizar que en el futuro "estas partidas no puedan ser reducidas en el futuro en los presupuestos de la Junta de Andalucía". Seguidamente pide Adelante que la Junta elimine el Teléfono de Violencia Intrafamiliar.

Pretende la iniciativa reclamar a la Junta que establezca mecanismos y recursos a disposición de los jueces y juezas "para la detección de la violencia vicaria, que incluya protocolos de detección temprana", así como formación especializada para los profesionales y el refuerzo de las medidas de protección de los menores y sus madres.

PROFESIONALES SANITARIOS OBJETORES DE CONCIENCIA SOBRE ABORTOS

Busca de la Junta que "garantice el acceso efectivo en el sistema público a la interrupción voluntaria del embarazo" y para ello pide un refuerzo de los servicios públicos y "la clausura de cualquier servicio antiabortista sostenido por dinero público en Andalucía".

En este sentido reclama al Gobierno andaluz la publicación del número de "objetores de conciencia" en cada área sanitaria de Andalucía en el sistema público y aclarar si esos sanitarios "ejercen esta denominada objeción de conciencia en la sanidad privada".

Demanda la PNL de Adelante a la Junta de Andalucía que impulse un plan de atención integral a la menopausia con formación especializada para los profesionales sanitarios, además de "la mejora del diagnóstico y tratamiento de los síntomas asociados, campañas de sensibilización y el reconocimiento de esta etapa vital en las políticas de salud laboral".

En este sentido reclama la implantación de Unidades de Endometriosis en todas las provincias con atención al diagnóstico precoz, así como que haya "un acceso preferente de las mujeres a las Unidades de Fertilidad y Reproducción asistida".

Exige un plan de choque contra la brecha salarial, auditorías salariales en empresas que contraten con la administración, incentivos para empresas con planes de igualdad efectivos y sanciones contra las discriminaciones salariales acreditadas.

Plantea una estrategia de protección para mujeres migrantes que garantice su acceso a los recursos públicos contra la violencia machista con independencia de su situación administrativa, refuerce la mediación intercultural y se les ofrezcan programas de inserción laboral y prevención de la explotación y la trata.

Quiere "la igualdad real y efectiva de las mujeres trans" con un refuerzo de las políticas públicas contra la discriminación por identidad de género, así como que se mejore su acceso a los servicios sanitarios, sociales y laborales y sensibilización contra la transfobia.

Pide la PNL de Adelante programas de educación afectivo-sexual como actividad complementaria "obligatoria" en los centros educativos de Andalucía y velar para que la igualdad de género, la prevención y actuación contra la violencia machista y la lucha contra la no discriminación sea acordada de manera transversal en todas las etapas educativa.

Aboga por programas de formación obligatoria en igualdad y prevención de la violencia machista para los empleados públicos de sanidad, educación, servicios sociales, fuerzas de seguridad y de justicia, especialmente, en los Juzgados de Familia.

Demanda Adelante mecanismos de diálogo institucional para la participación del movimiento feminista andaluz en el diseño de las políticas públicas de igualdad, reclama "un estudio de los discursos contrarios a la igualdad de género en la programación de la RTVA", además de eliminar de las parrillas "los programas que incurran en mensajes de odio, discriminación o contrarios a la igualdad efectiva".

Quiere que la Junta de Andalucía elimine "todo tipo de subvenciones, ayudas, financiación o acceso a recursos públicos para asociaciones, entidades, medios de comunicación, agitadores, que mantengan discursos negacionistas de la violencia de género y contrarios a la igualdad".