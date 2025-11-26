Adelante llevará al debate de la Comunidad la "corrupción" con la que "gente del PP usó la pandemia para forrarse"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía tiene previsto llevar al Debate sobre el estado de la Comunidad autónoma que se celebra entre este jueves y este viernes en el Pleno del Parlamento los "casos de corrupción" que afectan al PP, y con los que "gente" de dicho partido "usó la pandemia (de Covid-19) para forrarse" y "se puso las botas".

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha querido dejar claro que en su partido produce "el mismo asco y vergüenza cuando escuchamos hablar de 'chistorras' y vemos las historias de prostitutas de determinados ministros, exministros" socialistas, "que cuando vemos a los altos cargos del Partido Popular hablar de dentistas y de limpiezas bucales para llevarse bolsas de dinero con 100.000 euros en un coche".

Dicho esto, el portavoz de Adelante ha aseverado que en Andalucía "todo el mundo está harto de la corrupción, venga de donde venga", y ha remarcado que el suyo es "el único partido del Parlamento que no se ha opuesto a una comisión de investigación para investigar la corrupción" de un partido o de otro.

En todo caso, ha subrayado que actualmente hay "tres grandes casos de corrupción" que vinculan al "PP en Andalucía"; en referencia al "escándalo del PP de Almería, los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", por el que la actual directora gerente, Valle García, y sus dos antecesores en el cargo --Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas-- están "imputados", y el caso de los "contratos menores" y "el troceo de contratos" en el SAS.

José Ignacio García ha subrayado que esos "tres grandes casos de corrupción del PP tienen en común la pandemia", de forma que ha habido "gente en el Partido Popular que usó la pandemia para forrarse", y "altos cargos" de dicho partido que "se pusieron las botas en la pandemia", según ha criticado, y ha avanzado que Adelante llevará esa cuestión al debate de la comunidad que se iniciará este jueves y que abrirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), con una intervención a mediodía.

Así, ha apuntado que instará al también presidente del PP-A que "explique qué le parecen los 'emoticonos' con un diente" entre cargos de la Diputación de Almería investigados en el conocido como 'caso mascarillas' "cuando conseguían meter las comisiones en los contratos" de la institución provincial.

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha subrayado que en el caso de los "contratos de emergencia" del SAS se investigan "contratos presuntamente ilegales" concedidos desde la administración autonómica "a dedo a empresas de la sanidad privada utilizando la pandemia".

José Ignacio García ha aludido a las declaraciones de la semana pasada y de este pasado martes ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, como testigos o investigados, de cargos o excargos de la administración autonómica por este caso, y ha dicho que espera que Moreno "cuente algo" al respecto en el debate de la Comunidad, "porque aquí el mensaje es claro", el de que "en el PP, en la pandemia" de Covid-19, "hubo gente que se puso las botas, que se estaba forrando mientras teníamos miedo, mientras había gente muriendo".

En esta línea, y a la pregunta de qué espera de este debate, el portavoz de Adelante ha respondido que espera "que no nos mientan". "Es difícil que en Adelante Andalucía nos pongamos de acuerdo con el señor Moreno Bonilla, y lo respetamos", ha apostillado antes de incidir en reclamar que el presidente de la Junta "no se suba" a la tribuna del Parlamento "a mentirnos", y "que nos diga la verdad" sobre cuestiones como la sanidad, la corrupción, la educación y la vivienda.