Por Andalucía cree que "alguien debe explicaciones" tras las comparecencias judiciales por la contratación del SAS

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, este miércoles en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Por Andalucía Esperanza Gómez ha considerado este miércoles en rueda de prensa que "está claro que alguien tiene que dar explicaciones" tras las dos jornadas de testificales que se han celebrado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) una vez derogada la normativa del Estado que le dio amparo legal ante la pandemia de coronavirus.

Gómez ha considerado que con la comparecencia como investigados de responsables del SAS en diferentes etapas y de las precedentes como testigo, entre otras, de la hoy viceconsejera de Economía, Amelia Martínez, se ha puesto de manifiesto que "algunas de las decisiones se tomaron de viva voz entre conversaciones informales entre dos viceconsejeros en el Consejillo previo al Consejo de Gobierno".

Ha aludido seguidamente al escrito de la Fiscalía Anticorrupción conocido esta jornada por el cual ha propuesto al juez la declaración como testigos de la entonces viceconsejera de Salud, Catalina García, y de quien fue viceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa.

Ha considerado sobre la declaración judicial como investigados de la actual gerente del SAS y sus dos antecesores que se trata de "cargos que han gestionado millones y millones de euros por el tema de la prórroga de los contratos de emergencia" y con ella se ha traslucido que "no se dan por aludidos y consideran que como el sistema está saturado que ellos siguen igual y siguen desviando dinero público a las privadas y lo mantienen hasta bien entrado el 2024".

La parlamentaria de Por Andalucía ha apuntado que las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla pretenden determinar "por qué el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno acordó, sin informes, sin fiscalización, que los contratos de salud pasaran de ese sistema de fiscalización previa a un modelo de control financiero permanente que es más laxo".

La también coordinadora de Sumar Andalucía, quien ha dicho "entender que la Ley de Contratos no se puede aplicar cuando hay una pandemia y se está muriendo gente" ha precisado que, pese a la derogación por el propio Estado de la excepcionalidad de la contratación de emergencia, "sabemos que la estrategia de defensa es uniforme", así como que "ignoraron la orden de la Consejería de Hacienda de junio de 2021 de retomar la contratación normal".

Gómez Corona ha recordado que "se ignoró una docena de informes posteriores de los interventores del SAS" dentro de ese proceso administrativo de cambiar la fiscalización previa por el control financiero permanente.

"NO ES EL CASO MASCARILLA, ES EL CASO PP"

La parlamentaria ha aludido también al caso Mascarillas que ha supuesto la dimisión del presidente de la Diputación de Almería y provincial del PP, Javier Aureliano García, detenido tras señalarse su detención e imputación en un caso de cobro de comisiones por contratación de mascarillas ante el Covid, para apuntar que "en este Parlamento llevamos toda la legislatura hablando del tema, que nuestra portavoz lo ha sacado en sesión de control no sé cuántas veces y se nos decía que no había nada".

Ha sostenido que "esto no es el caso mascarilla, esto es el caso PP de Almería, porque no es un tema puntual de mascarilla", ha proclamado en este sentido tras poner de manifiesto que "llamamos que se sepa al menos nueve años con un sistema de contratos públicos fraudulentos que han enriquecido al expresidente de la Diputación, está su vicepresidente, el que era alcalde de Fines y todas sus familias".

La coordinadora de Sumar Andalucía ha recordado que "se nos ha hablado de viajes de lujo, de compra de inmuebles en metálico, una serie de elementos que cuando los tiene otro partido político al Partido Popular se le llena la boca, pero que nos parece que ahora va a haber que investigar".