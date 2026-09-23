Adelante llevará al Pleno del Parlamento "las paguitas" a los Premios Escaparate: "Estoy deseando escuchar a Gavira"

El portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha confirmado que preguntarán en el próximo Pleno del Parlamento andaluz al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, sobre el patrocinio por parte de la Junta a los Premios Escaparate.

"Gavira tendrá que responder porque estas paguitas sí le gustan. Porque hay paguitas que no, supongo que cuando es a las mujeres víctimas de violencias machistas, eso hay que cerrarlo, pero darle dinero a una revista para que se junten allí un montón de gente de la 'jetset' de Seville a cenar, pues eso sí, eso sí está bien", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Asimismo, García ha puesto el foco en otras ayudas recibidas por la empresa Sevilla Por la Gracia de Dios S.L a "la que no paran de darle dinero año tras año de contratos de la Junta".

"Supongo que es muy importante para el desarrollo socioeconómico de Andalucía esa empresa y las cenas de gala al estilo Juegos del Hambre, pero yo quiero que lo expliquen", ha aseverado.

Adelante Andalucía ha registrado esta semana una denuncia del evento organizado el pasado 17 de septiembre por el Ayuntamiento de Sevilla y la Revista Escaparate, con patrocinio de la Junta de Andalucía, ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organización asociada con la Unesco, tras la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, han solicitado que la Unesco valore la posible afección que la ocupación temporal del espacio y las instalaciones del evento ha tenido sobre los valores históricos, arquitectónicos y urbanos del bien, además de que han reclamado que se valore si la actividad vulneró la prohibición expresa de ocupar la Plaza Virgen de los Reyes recogida en la Ordenanza municipal.