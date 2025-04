Adelante: Moreno "se está pasando de frenada" y recibe "abucheos" por "negar la realidad" de la sanidad andaluza

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "se está pasando de frenada", y la gente le "abuchea" cuando sale a la calle "por tanto negar la realidad" de la situación de la sanidad pública andaluza.

Así lo ha indicado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha destacado la "masiva" manifestación del pasado sábado en Sevilla convocada por sindicatos y la asociación Marea Blanca en defensa de la sanidad pública.

José Ignacio García ha sostenido que se ha "demostrado" que el presidente de la Junta "no puede ir tan fácilmente por la calle e intentar montar publirreportajes constantemente cuando la gente está harta" por la situación de la sanidad, y tras la visita que Juanma Moreno realizó este pasado martes a Jaén --para inaugurar un centro de salud y un centro universitario de Ciencias de la Salud-- ha comentado que tras "tanto negar la realidad pasa que, después, sale uno a la calle y le abuchean".

José Ignacio García ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta "el otro día pedía a la gente, ante las quejas" por la sanidad, "paciencia, serenidad y sensatez", y ha criticado que haga ese llamamiento mientras "cuatro altos cargos de la Consejería de Salud" están "imputados por presunta corrupción", y han salido a la calle "miles y miles de personas" a manifestarse.

El portavoz de Adelante Andalucía ha avisado de que su grupo va a pedir este jueves "explicaciones" en el Pleno del Parlamento a Juanma Moreno, porque el Gobierno que preside, que "era el de la privatización de la sanidad, ahora pasa a ser el de la corrupción en la sanidad, y ahora ya" también "es el Gobierno de las chulerías".

"Esto pasa de castaño oscuro ya", ha opinado José Ignacio García, que se ha pronunciado también a preguntas de los periodistas sobre la queja de la asociación de madres y padres (AMPA) de un colegio de Jaén por la difusión de un vídeo de escolares del mismo aplaudiendo a Juanma Moreno en el transcurso de su visita a la ciudad este pasado martes.

El portavoz de Adelante ha dicho que "respeta la actividad que vaya a hacer el 'AMPA', que debe ser siempre independiente de los partidos", y en todo caso ha considerado que "lo que demuestra" es que Juanma Moreno "se está pasando de frenada".

"No se puede montar un publirreportaje con niños y niñas en un colegio", ha sentenciando en esa línea José Ignacio García, quien también se ha expresado en contra de "estar montando actos de campaña en los colegios de Andalucía", y que ha incidido en señalar que, "cuando uno se pasa de chulería, al final" eso "tiene consecuencia". "Y yo creo que eso es lo que le está pasando al señor Moreno Bonilla, que el Gobierno andaluz en general, no él personalmente, se está pasando de chulería", ha abundado.

COMEDORES ESCOLARES

Por otro lado, el portavoz de Adelante Andalucía se ha referido a la situación de los comedores escolares en la comunidad autónoma, y al respecto ha recordado que su grupo ha registrado en el Parlamento una proposición de ley "para garantizar el derecho al comedor escolar en todos los centros públicos de Andalucía", y en el Pleno de esta semana interpelará a la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, sobre esta cuestión.

En este contexto, José Ignacio García ha llamado la atención acerca de que, "casualmente, después de meses de denuncias, de movilizaciones de las 'ampas'", de que el Grupo Mixto-Adelante Andalucía haya llevado al Parlamento "muchas iniciativas" al respecto, la consejera del ramo haya convocado recientemente "en un comedor escolar de Chipiona (Cádiz) y, justamente la misma semana, el delegado de Educación de Jaén" hiciera "otra convocatoria de prensa en un comedor escolar".

"Creo que ha comenzado una campaña mediática de la Consejería de Educación para contarnos una mentira, que es que los comedores escolares están bien", ha avisado al respecto el portavoz de Adelante Andalucía, que ha criticado que "la consejera vino a decir hace 48 horas que los comedores escolares en Andalucía eran fantásticos".

Tras ello, el representante de Adelante ha dicho que no sabe si es que en el Gobierno andaluz "creen que las familias están protestando por gusto", o que "las movilizaciones de las 'ampas' son porque están aburridas" y "le tienen manía" al Ejecutivo del PP-A, y ha incidido en advertir de que "ahora comienza" por parte de la Junta "una campaña mediática para negar la realidad", la de que "los comedores escolares no funcionan en Andalucía, son de mala calidad, se come comida mala" en ellos, y los niños que los usan "se quedan con hambre", según ha denunciado.

Además, el portavoz de Adelante ha sostenido que la Consejería de Desarrollo Educativo "está insultando a las familias y llamándoles mentirosas", y frente a ello ha considerado que María del Carmen Castillo "debería tener un poquito más de humildad y escuchar a las familias, porque cuando hay miles de familias que se están quejando no es por gusto", sino que "algo estará funcionando mal, y eso lo sabe todo el mundo en Andalucía", ha agregado.

El portavoz de Adelante Andalucía ha concluido pidiendo a la Consejería de Desarrollo Educativo que "no se rían de las familias", que "no están protestando por gusto".