Adelante pedirá esta semana en el Parlamento andaluz que la Junta "reconozca" el "genocidio" en Palestina

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 25 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía defenderá el próximo jueves, 9 de octubre, en el Pleno del Parlamento la proposición no de ley (PNL) que ha registrado para, entre otras cuestiones, instar "al Gobierno de la Junta de Andalucía a reconocer públicamente que las acciones de Israel contra el pueblo palestino suponen un genocidio".

Se trata de una de la decena de reivindicaciones de la que consta esta iniciativa, consultada por Europa Press, que comienza planteando que el Parlamento andaluz acuerde "instar a su vez al Gobierno de España a dejar de reconocer el Estado de Israel como estado soberano legítimo debido a su carácter colonial, genocida y de 'apartheid' contra la población palestina".

En segundo lugar, desde Adelante quieren que el Parlamento inste a la Junta a "reconocer públicamente que las acciones de Israel contra el pueblo palestino suponen un genocidio", así como a "exigir el inmediato cese de las acciones de Israel contra la población palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental".

Asimismo, la PNL propone instar desde el Parlamento andaluz al Gobierno de España "a exigir el inmediato cese de las acciones militares de Israel en cualquier territorio de otro estado soberano", así como a "llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección de la Flotilla Global 'Sumud' en sus acciones para defender los derechos humanos en Palestina".

Que el Gobierno español "reconozca que ha seguido manteniendo el comercio militar con el Estado de Israel desde el estallido de la última fase del conflicto en octubre de 2023", y que realice "un embargo militar compresivo y bidireccional a Israel" son otras de las reclamaciones que el grupo de Adelante quiere que acuerde el Parlamento andaluz.

También, que la Cámara andaluz inste al Gobierno de España "a llevar a cabo todas las medidas necesarias para impulsar procesos de rendición de cuentas y reparación a los millones de víctimas de abusos y vulneraciones de derechos humanos en Palestina".

Por otro lado, la PNL plantea que el Parlamento inste a "poner fin a todas las relaciones de la Junta de Andalucía de cualquier tipo con instituciones del Estado de Israel" y con "empresas que participen o avalen el régimen colonial, genocida y de 'apartheid'" de dicho Estado.

Que el Parlamento andaluz condene "toda la represión contra las movilizaciones en defensa del pueblo palestino" es otra de las reivindicaciones de esta iniciativa, que finalmente aboga por que la Cámara autonómica defienda como "solución al conflicto" la del "establecimiento de un solo estado democrático, multiétnico y plurinacional en el que convivan en paz todas las personas que viven en Palestina, respetando en igualdad de condiciones todas las confesiones religiosas, en especial musulmanes, judíos y cristianos.

SITUACIÓN "DRAMÁTICA" DEL PUEBLO PALESTINO

La iniciativa de Adelante Andalucía parte de la premisa de que "la situación que vive el pueblo palestino es dramática y ya ha rebasado cualquier tipo de límite moral, ético o legal", y, "tras más de 42.000 palestinos asesinados, (...) podemos hablar de que existe una vocación clara del Estado de Israel de exterminar sistemáticamente al pueblo palestino por el mero hecho de ser palestinos y palestinas".

"Por esta razón, hablamos de que estamos asistiendo en directo a un genocidio", se puede leer en la exposición de motivos de esta PNL, que alerta de "todo un despliegue de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos y la legalidad internacional que no pueden quedar impunes".

En esa línea, desde Adelante justifican la presentación de esta proposición no de ley con la idea de que "las instituciones que representan al pueblo andaluz no pueden permanecer ajenas ante unos hechos que pasarán a la historia de la infamia".

"Tenemos la obligación moral de actuar en la medida de nuestras posibilidades", enfatiza la iniciativa, que sostiene que "el pueblo andaluz está posicionado en su mayoría en la defensa de los derechos del pueblo palestino y el fin del genocidio", y "Andalucía no puede seguir al margen y el Gobierno andaluz debe actuar, en la medida de sus competencias".

De esta manera, desde Adelante concluyen defendiendo que "un posicionamiento claro del Parlamento de Andalucía en favor del pueblo palestino y contra cualquier tipo de relación económica y política con los culpables del genocidio sería un cambio cualitativo sustancial en el apoyo internacional a la situación que viven los y las palestinas".