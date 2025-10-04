Valero: "Las calles tienen que seguir saliendo con un clamor popular en favor de la paz y frenando el genocidio"

1015075.1.260.149.20251004155018 El diputado por Málaga en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en la movilización por Palestina en Málaga - IU

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Málaga en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha asistido este sábado en Málaga a la movilización por Palestina y ha incidido en que "las calles tienen que seguir saliendo con un clamor popular en favor de la paz, frenando el genocidio y presionando las instituciones".

Valero ha incidido en que "hoy se manifiestan a lo largo y ancho de nuestro país muchos ciudadanos y ciudadanas que representan la dignidad del pueblo español, la dignidad del pueblo andaluz, que planta cara al genocidio y que exige que se apliquen derechos humanos y justicia y derecho internacional".

Ha explicado que "la Flotilla de la Libertad, que está llena de ciudadanos y ciudadanas, muchos de ellos son españoles, son andaluces también, es un ejemplo de esa dignidad de la sociedad civil que no se pliega ante el chantaje de Israel, ante el genocidio de Israel, y ante la inacción de las instituciones europeas".

"La Flotilla de la Libertad estaba haciendo un acto humanitario, en el marco de la legalidad", ha sostenido, al tiempo que ha criticado que "ha sido secuestrada" por "Israel e Israel tiene que liberar a los rehenes". "Los ciudadanos y ciudadanas europeos y de otras partes del mundo que iban en esa Flotilla de la Libertad son hoy rehenes ilegales del Estado terrorista de Israel", ha apostillado.

Por tanto, ha exigido "desde las calles y desde las instituciones que Israel cumpla con el derecho internacional y libere de manera inmediata a estos rehenes que tiene en las cárceles israelíes".

También ha incidido en que "las calles tienen que seguir saliendo con un clamor popular en favor de la paz, frenando el genocidio y presionando las instituciones". Al respecto, ha señalado que "la Unión Europea tiene que dar pasos al frente", ya que "está muy por debajo de la altura moral de la sociedad europea; tiene que romper ya relaciones comerciales con Israel".

Además, ha añadido que España también "puede dar pasos adelante en una reforma de la Ley de Jurisdicción Universal", ya que "nuestro país tiene que ser capaz legalmente de perseguir aquellos crímenes que se cometen contra ciudadanos españoles como lo que está ocurriendo ahora mismo por parte del Estado de Israel".

Valero ha subrayado que "vamos a seguir saliendo a la calle. La dignidad de los españoles y los andaluces y las andaluzas está hoy en las calles de tantas ciudades defendiendo el derecho internacional, los derechos humanos y para parar este genocidio que está perpetrando el Estado de Israel".

Cuestionado por una valoración sobre la situación actual, Valero ha dicho que "hay una cosa que nos parece evidentemente positiva" y "es que se retome el diálogo, la palabra, la propuesta", pero "el problema es que no es creíble cuando sigue habiendo una ocupación militar de Israel en el Estado palestino, cuando siguen masacrando día tras día mediante el hambre y los bombardeos a la población civil palestina y cuando está muy lejos Netanyahu de comparecer ante la Corte Penal Internacional".

Por lo tanto, ha continuado, "esto suena demasiado a una imposición de los Estados Unidos que no está respetando los derechos del pueblo palestino que evidentemente está en una situación de absoluta indefensión, en la cual no tiene la capacidad de hacerse valer en su soberanía y en su derecho".

Por ello, ha pedido que "la comunidad internacional no permita que Estados Unidos le brinde un puente de plata a Netanyahu para aplicar su plan finalmente de expulsión del pueblo palestino", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha recordado que el pasado jueves "las calles de Málaga se llenaron de dignidad y hoy lo vamos a volver a hacer".

"Málaga vuelve a salir a la calle a exigir el fin del genocidio, a exigir la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y que haya un embargo de armas efectivo" y "también a exigir que esos cerca de 500 activistas solidarios que iban navegando rumbo a Gaza en la flotilla sean liberados por parte de Israel", ha señalado.

Ha recordado que "dos de los activistas que viajaban rumbo a Gaza en esa flotilla son malagueños, dos militantes de Izquierda Unida, Rafael Borrego y Manolo García" y ha explicado que "no hemos podido tener contacto con ellos", por lo que "vamos a volver a exigir hoy también en esta movilización que sean liberados de manera inmediata".

"Lo que Israel ha hecho con los activistas de la flotilla que iban en misión humanitaria a llevar alimentos, a llevar medicina es vulnerar de nuevo el derecho internacional", ha subrayado.

Por tanto, ha continuado, "de nuevo Israel está vulnerando el derecho internacional, está vulnerando los derechos humanos, por supuesto de la población palestina, pero también de esos cerca de 500 activistas, entre los que se incluyen dos malagueños", ha concluido.